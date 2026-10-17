VUČEVIĆ U NIŠU: "Dale, podigli ste lestvicu!" KNEŽEVIĆ NAJAVIO POBEDU: "Iz keca u kec, jer vuk je vuk, a zec je zec!" (FOTO)
Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević boravili su večeras u Nišu, gde su se najpre obratili okupljenim građanima i novinarima ispred Narodnog pozorišta, nakon čega je u ovoj ustanovi održana predizborna tribina. Vučević je najavio veliki završni predizborni skup u Nišu 21. oktobra, Knežević izrazio uverenje u pobedu na predstojećim izborima, dok je gradonačelnik Dragoslav Pavlović govorio o novim ulaganjima u jug Srbije.
Miloš Vučević izrazio je očekivanje da će lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ ostvariti ubedljivu pobedu na izborima 25. oktobra.
„Niš je naša kuća, nema dileme. Očekujemo veliku pobedu u Nišu. Mnogo nas posla čeka, mnogo posla za Niš i za jug Srbije. Sada je vreme da se Srbija ujedini i da nastavimo dalje“, poručio je Vučević.
Zahvalio je Milanu Kneževiću na podršci, a posebno pohvalio gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića zbog organizacije skupova.
„Ja sam Daletu rekao: 'Dale, podigli ste lestvicu.' Podigli smo! Sada je sever podigao loptu, a red je da jug smečuje u sredu i da zaista bude spektakl u Nišu“, rekao je Vučević, izrazivši želju da završni skup bude najveći u kampanji.
Milan Knežević zahvalio je Nišlijama na dočeku, našalivši se da je tribinu možda trebalo organizovati na stadionu Čair zbog velikog broja okupljenih.
„Ako se Srbija poznaje po Nišu, ja mogu večeras da vam čestitam pobedu 25. oktobra“, izjavio je Knežević.
Govoreći o zajedničkoj istoriji Srbije i Crne Gore, podsetio je na žrtve predaka na Čegru 1809. godine.
„Gradovi u Srbiji digli su se da brane ne vlast, nego Srbiju i istinske vrednosti za koje su ginuli naši preci“, poručio je Knežević.
Istakao je da su veze između Srbije i Crne Gore neraskidive i da administrativne granice ne mogu izbrisati zajedničku istoriju.
„Kao što sam se uvek osećao dobrodošlo u Nišu, želim i vi da se osećate u svakom gradu Crne Gore kao u svojoj kući“, rekao je Knežević.
Kada je reč o izbornom rezultatu, ponovio je svoje očekivanje ubedljive pobede liste koju predvodi Aleksandar Vučić.
„Biće iz keca u kec, jer vuk je vuk, a zec je zec“, poručio je Knežević, navodeći da očekuje pobedu sa razlikom koja bi mogla da dostigne i milion glasova.
Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović podsetio je na najave predsednika Aleksandra Vučića o snažnijim podsticajima za industriju i poljoprivredu na jugu Srbije, kao i na dugoročne planove za otvaranje više od 50.000 radnih mesta.
Prema njegovim rečima, ulaganja u zdravstvo, obrazovanje i privredu trebalo bi da doprinesu rastu zarada i penzija, smanjenju nezaposlenosti i ravnomernijem regionalnom razvoju.
Pavlović je pozvao građane da izađu na izbore 25. oktobra, ističući značaj zajedništva i očuvanja državnih interesa.
„Danas se okupljamo pod jednim znakom, pod znakom ujedinjene Srbije. Da svi stanemo pod jedno sunce, pod jedno nebo, naše srpsko nebo, da štitimo interese naše Srbije i Kosova i Metohije“, poručio je Pavlović.