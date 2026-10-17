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Predsednik Srpske napredne stranke Miloš Vučević i predsednik Demokratske narodne partije Crne Gore Milan Knežević boravili su večeras u Nišu, gde su se najpre obratili okupljenim građanima i novinarima ispred Narodnog pozorišta, nakon čega je u ovoj ustanovi održana predizborna tribina. Vučević je najavio veliki završni predizborni skup u Nišu 21. oktobra, Knežević izrazio uverenje u pobedu na predstojećim izborima, dok je gradonačelnik Dragoslav Pavlović govorio o novim ulaganjima u jug Srbije.

Miloš Vučević izrazio je očekivanje da će lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ ostvariti ubedljivu pobedu na izborima 25. oktobra.

„Niš je naša kuća, nema dileme. Očekujemo veliku pobedu u Nišu. Mnogo nas posla čeka, mnogo posla za Niš i za jug Srbije. Sada je vreme da se Srbija ujedini i da nastavimo dalje“, poručio je Vučević.

Foto: Kurir

Zahvalio je Milanu Kneževiću na podršci, a posebno pohvalio gradonačelnika Niša Dragoslava Pavlovića zbog organizacije skupova.

„Ja sam Daletu rekao: 'Dale, podigli ste lestvicu.' Podigli smo! Sada je sever podigao loptu, a red je da jug smečuje u sredu i da zaista bude spektakl u Nišu“, rekao je Vučević, izrazivši želju da završni skup bude najveći u kampanji.

Milan Knežević zahvalio je Nišlijama na dočeku, našalivši se da je tribinu možda trebalo organizovati na stadionu Čair zbog velikog broja okupljenih.

1/33 Vidi galeriju Vučević i Knežević u Nišu Foto: Kurir

„Ako se Srbija poznaje po Nišu, ja mogu večeras da vam čestitam pobedu 25. oktobra“, izjavio je Knežević.

Govoreći o zajedničkoj istoriji Srbije i Crne Gore, podsetio je na žrtve predaka na Čegru 1809. godine.

„Gradovi u Srbiji digli su se da brane ne vlast, nego Srbiju i istinske vrednosti za koje su ginuli naši preci“, poručio je Knežević.

Istakao je da su veze između Srbije i Crne Gore neraskidive i da administrativne granice ne mogu izbrisati zajedničku istoriju.

„Kao što sam se uvek osećao dobrodošlo u Nišu, želim i vi da se osećate u svakom gradu Crne Gore kao u svojoj kući“, rekao je Knežević.

Foto: Kurir

Kada je reč o izbornom rezultatu, ponovio je svoje očekivanje ubedljive pobede liste koju predvodi Aleksandar Vučić.

„Biće iz keca u kec, jer vuk je vuk, a zec je zec“, poručio je Knežević, navodeći da očekuje pobedu sa razlikom koja bi mogla da dostigne i milion glasova.

Gradonačelnik Niša Dragoslav Pavlović podsetio je na najave predsednika Aleksandra Vučića o snažnijim podsticajima za industriju i poljoprivredu na jugu Srbije, kao i na dugoročne planove za otvaranje više od 50.000 radnih mesta.

Prema njegovim rečima, ulaganja u zdravstvo, obrazovanje i privredu trebalo bi da doprinesu rastu zarada i penzija, smanjenju nezaposlenosti i ravnomernijem regionalnom razvoju.

Pavlović je pozvao građane da izađu na izbore 25. oktobra, ističući značaj zajedništva i očuvanja državnih interesa.