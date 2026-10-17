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Aleksandar Vučić se obratio svojoj deci, Danilu, Milici i Vukanu rečima: "Voli vas tata najviše na svetu!"

U emisiji "Magazin in" na TV Pink, gde je Vučić bio gost, pušten je snimak od pre skoro dve decenije, kada su Danilo i Milica pred televizijskim kamerama govorili o svom ocu. Vučića je to raznežilo...

"Danas su veliki i svoji ljudi. Osim što imaju i jedno drugo, imaju samo mene. Ta veza između nas je veoma jaka. I Milica, koja je uvek bežala i od javnosti i od svega, danas se trudi da mi pomogne, iza zavese, što bi se reklo, svojim znanjem, pošto dosta zna. Danilo to ne krije. Srećan sam što je Vukan blagorodno dete, ali to je zahvaljujući majci. Tamara o njemu brine na izuzetan način", rekao je Vučić o svojoj deci i dodao:

"A što se njih tiče, nikad ne znam jesam li dovoljno dobar otac i kad vidim koliko su i čemu sve bili izloženi, znam da sam, bar jednim delom, za to kriv, ali ih je to napravilo jačim".

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