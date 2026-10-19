I NUNS HOĆE U FOTELJU! Željko Bodrožić bira svoj deo kolača: "Nezavisni novinari" bacili oko na RTS, a možda će i da ga ukinu (VIDEO)
Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) u ozbiljnoj je igri i kalkulacijama "šta bi bilo ako pobedi studentska lista", odnosno i oni bi izgleda svoju podršku blokaderima naplatili ulaskom u najviše državne institucije!
Naime, predsednik NUNS-a Željko Bodrožić izneo je plan za RTS u slučaju pobede blokadera na izborima 25.oktobra, ali nije mogao da se odluči da li je im je prioritet da podele fotelje i dobre plate na Javnom servisu ili da ga potpuno unište.
- 25. oktobra ćemo videti da l' ćemo svi na Jutjub ili će neko otići na RTS ako pobedimo! - poručio je Bodrožić tokom gostovanja na Nova S.
On je zatim uputio i direktnu pretnju ukidanjem i gašenjem Radio-televizije Srbije:
- Verujem da je tu isto ono rešenje u tome da se ta javna ustanova ugasi i da se u sledećem danu formira Televizija Beograd i Televizija Novi Sad - rekao je Bodrožić.