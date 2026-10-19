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Nezavisno udruženje novinara Srbije (NUNS) u ozbiljnoj je igri i kalkulacijama "šta bi bilo ako pobedi studentska lista", odnosno i oni bi izgleda svoju podršku blokaderima naplatili ulaskom u najviše državne institucije!

Naime, predsednik NUNS-a Željko Bodrožić izneo je plan za RTS u slučaju pobede blokadera na izborima 25.oktobra, ali nije mogao da se odluči da li je im je prioritet da podele fotelje i dobre plate na Javnom servisu ili da ga potpuno unište.

- 25. oktobra ćemo videti da l' ćemo svi na Jutjub ili će neko otići na RTS ako pobedimo! - poručio je Bodrožić tokom gostovanja na Nova S.

On je zatim uputio i direktnu pretnju ukidanjem i gašenjem Radio-televizije Srbije:

- Verujem da je tu isto ono rešenje u tome da se ta javna ustanova ugasi i da se u sledećem danu formira Televizija Beograd i Televizija Novi Sad - rekao je Bodrožić.

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