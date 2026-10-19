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Danas od 17.40 časova na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Čačku.

Uživo ćemo slikom prenositi skup i obraćanja, naši reporteri Olga Tomić i Nebojša Dobrić izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Silvija Slamnig do 20.00 časova sa gostima u studiju analizirati ključne poruke poslate iz Čačka.


Gosti u studiju biće:

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira
Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira
Ivana Vučićević, direktorka i glavna i odgovorna urednica Studija B

Sanja Purić, direktorka i glavna i odgovorna urednica Srpskog nedeljnika Kompas

Milana Vuković, Centar za društvenu stabilnost

Livija Pavićević, funckioner SNS

Teodora Pešić, Centar za društvenu stabilnost

Zoran Anđelković, Centar za mir i toleranciju


Budite uz Kurir televiziju danas od 17.40.