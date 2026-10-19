Danas od 17.40 časova na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Čačku.



Uživo ćemo slikom prenositi skup i obraćanja, naši reporteri Olga Tomić i Nebojša Dobrić izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Silvija Slamnig do 20.00 časova sa gostima u studiju analizirati ključne poruke poslate iz Čačka.



Gosti u studiju biće: