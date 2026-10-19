KURIR SPECIJAL “UJEDINJENA SRBIJA – NAROD ODLUČUJE”: uživo iz Čačka i studija Kurir televizije – danas od 17.40
Danas od 17.40 časova na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Čačku.
Uživo ćemo slikom prenositi skup i obraćanja, naši reporteri Olga Tomić i Nebojša Dobrić izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Silvija Slamnig do 20.00 časova sa gostima u studiju analizirati ključne poruke poslate iz Čačka.
Gosti u studiju biće:
Saša Milovanović, generalni direktor Kurira
Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira
Ivana Vučićević, direktorka i glavna i odgovorna urednica Studija B
Sanja Purić, direktorka i glavna i odgovorna urednica Srpskog nedeljnika Kompas
Milana Vuković, Centar za društvenu stabilnost
Livija Pavićević, funckioner SNS
Teodora Pešić, Centar za društvenu stabilnost
Zoran Anđelković, Centar za mir i toleranciju
Budite uz Kurir televiziju danas od 17.40.