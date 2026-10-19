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Kraljevački blokaderi i tzv. studentska lista pošteno su se obrukali u centru tog grada kad su jedva punoletnog školarca poslali da zvoni ljudima po vratima i deli njihove flajere.

Naime, u jednoj stambenoj zgradi u centru Kraljeva zabeležena je najnovija u nizu blokaderskih bruka i to kamerom jedne građanke koja je na zvono otvorila svoja ulazna vrata.

A razgovor je tekao ovako:

- Mi smo ispred studentske liste došli smo da pričamo sa građanima...

- Koliko imate godina kad ste studenti?

- Ja imam... ja sam maturant, imam 18.

- Pa to znači da nisi student. Ovde niste dobrodošli. Srpska napredna stranka je jedina lista koja može i ima šta da ponudi. Vi nemate ništa.

- A zašto to mislite?

- A šta imate da ponudite?

- Pa, mislim, evo, imate ovde na našim flajerima naših 11 tačaka, i unutra...

- Znate šta, ja znam i živim u ovoj Srbiji. I u ovoj Srbiji se gradi već godinama: infrastruktura, bolnice, i sve ostalo. Vi ništa ne znate, sem da nazivate neke ljude koji su dali život za ovu zemlju zločincima. To je moje mišljenje, i ja imam pravo na svoje mišljenje. Ti s 18 godina, samo što si punoletan. Znači, mesto ti je da prvo naučiš da odeš na univerzitet, da znaš šta je univerzitet, pa bilo šta drugo. Toliko, zaključila je žena koja je otvorila vrata.

Uz neprekidno hvalisanje kako "studenti pobeđuju" sad podvaljuju skoro maloletnu decu da im dele flajere a nigde nikog od "studentskih prvaka" da konačno predstavi program te “studentske liste”, jer programa zapravo i nema.