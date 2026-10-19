SAZNAJEMO! PROPAO POKUŠAJ BLOKADERA DA OMETAJU PROCESE GLASANJA U INOSTRANSTVU: Tužilaštvo odbacilo krivične prijave protiv Marka Đurića i 10 ambasadora
Kako nezvanično saznajemo, Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivične prijave podnete protiv ministra spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marka Đurića, v.d. generalnog sekretara u tom ministarstvu Dušana Kozareva i još 10 ambasadora Republike Srbije u različitim državama, među kojima je i Dragan Šutanovac, ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama.
Oni su bili prijavljeni zbog navodnog onemogućavanja dela srpske dijaspore da glasa u gradovima u kojima se to prohtelo blokaderima, iako je odluku o biračkim mestima u inostranstvu donela Republička izborna komisija, na predlog Ministarstva spoljnih poslova.
Odbacivanjem krivičnih prijava propao je pokušaj blokadera da miniraju izborni proces u inostranstvu i stavljena je tačka na to pitanje.