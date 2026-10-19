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Kako nezvanično saznajemo, Više javno tužilaštvo u Beogradu odbacilo je krivične prijave podnete protiv ministra spoljnih poslova u tehničkom mandatu Marka Đurića, v.d. generalnog sekretara u tom ministarstvu Dušana Kozareva i još 10 ambasadora Republike Srbije u različitim državama, među kojima je i Dragan Šutanovac, ambasador u Sjedinjenim Američkim Državama.

Oni su bili prijavljeni zbog navodnog onemogućavanja dela srpske dijaspore da glasa u gradovima u kojima se to prohtelo blokaderima, iako je odluku o biračkim mestima u inostranstvu donela Republička izborna komisija, na predlog Ministarstva spoljnih poslova.

Odbacivanjem krivičnih prijava propao je pokušaj blokadera da miniraju izborni proces u inostranstvu i stavljena je tačka na to pitanje.

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