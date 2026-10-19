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Lider SNS Miloš Vučević gostovao je u emisiji "Nemoj da me maješ", koja se prikazuje na Niš TV i Novosadskoj televiziji, i tom prilikom se dotakao i teme šta Kosovo i Metohija, Rusija i Republika Srpska znače blokaderima.

- Oni kažu pregovaraćemo o Kosovu i Metohiji, Srdanoviću je Kosovo dalje nego što je meni Madagaskar. Maja Mrnuštik iz Čankove stranke, kaže da će oduzeti državljanstvo svim Srbima iz Republike Srpske ako se pojave na izborima, iako imaju prava da glasaju. Nemate osudu kada vladiku Nikolaja Velimirovića uporedi Jovo Bakić sa Alojzijem Stepincem. Vladika Nikolaj je stradao od nacista, bio je u logoru. Posebno bih voleo da pitam one crkvene delove koji učestvuju u rušenju države, kako možete da podržite nekoga ko kaže da ne smeju da se grade srpske crkve - pitao je Vučević.

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