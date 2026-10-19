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Turistička organizacija Užice saopštila je da je užička tvrđava ’’Stari grad’’ otvorena za posete svakog dana i vikendom u vremenu od 11 do 15 časova.

Ulasci u kulu su organizovani na svakih pola sata uz stručnu vodičku službu, a ulaz je besplatan. Svaki posetilac je osiguran. Sve informacije mogu se dobiti na kontakt telefon vodičke službe 064 822 11 54.

Prvi pouzdani istorijski izvori o užičkoj tvrđavi potiču iz sredine 14. veka. Tada je bila u posedu vlastelinske porodice Vojinović, a od 1366-1373. godine pripadala je Nikoli Altomanoviću. Župan Nikola Altomanović, u čijem posedu je bio grad, posle Maričke bitke postao je najmoćniji srpski vladar, čija teritorija je bila od Rudnika do Jadranskog mora, dok je Dubrovačku republiku primorao da plaća godišnji danak. Usled njegovih poteza i nezadovoljstva drugih vladara, stvorena je grupa protivnika pod vođstvom kneza Lazara i bosanskog bana

Tvrtka.

Nakon opsade grada 1373. godine, Altomanović je zarobljen i oslepljen. Tvrđava je više puta rušena i ponovo utvrđivana. Značajna dograđivanja i utvrđivanja obavljena su 1478. godine, zatim u vreme austro – turskih ratova 1688. godine i 1737-1839 godine i na kraju, u vreme Prvog i kratko vreme posle Drugog srpskog ustanka, 1813-1819 godine. Konačno je kao vojni objekat kako je bilo predviđeni ugovorom sa knezom Mihajlom tvrđava je onesposobljena i porušena u januaru 1863. godine, u vreme proterivanja Turaka iz grada.

Zahvaljujući arheološkim istraživanja, delimičnom rekonstrukcijom i konzervacijom Zavoda za zaštitu spomenika kulture iz Kraljeva i Narodnog muzeja iz Užica od 1973-1984. godine zaustavljeno je obrušavanje i nestajanje grada koje je trajalo više od jednog veka.

Najznačajniji radovi izvedeni su od 2017. do 2021. godine. U ovoj godini završena je rekonstrukcija Vodene kule, čime je zaokružena još jedna značajna faza obnove.