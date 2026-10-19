SUDIJA MAJIĆ PONOVO VREĐA KOLEGE I IZNOSI NETAČNE TVRDNJE: Oglasilo se VJT o dežurstvima javnih tužilaca u narednom periodu, nasilje se neće tolerisati
- VJT u Beogradu najavilo je pojačana dežurstva tužilaca od 25. oktobra do 5. novembra 2026, kao i na prethodnim izborima.
- Dežurstva će biti 24-časovna, radi postupanja po prijavama za dela vezana za izborna prava, javni red i mir i nasilničko ponašanje.
- Tužilaštvo je odbacilo tvrdnje sudije Miodraga Majića i apelovalo na građane da se uzdrže od nasilja i kršenja zakona.
Više javno tužilaštvo u Beogradu kao i sva osnovna javna tužilaštva sa teritorije njegove nadležnosti imaće, kao i prilikom svakih prethodnih izbora, pojačana dežurstva javnih tužilaca u narednom periodu, počev od 25. oktobra do 5. novembra 2026. godine, saopšteno je iz VJT.
Pojačana dežurstva podrazumevaju, kako se navodi, 24-časovno dežuranje dva do tri javna tužioca iz Višeg javnog tužilaštva u Beogradu i iz svakog od šest osnovnih javnih tužilaštava sa teritorije nadležnosti ovog tužilaštva, u cilju blagovremenog i efikasnog postupanja po prijavama za eventualno izvršena krivična dela u vezi sa izbornim pravima, krivična dela protiv javnog reda i mira, nasilničko ponašanje, kao i druga krivična dela koja se gone po službenoj dužnosti.
- Svaka uređena, pravna država se priprema za sprovođenje izbornih aktivnosti, kao i javna tužilaštva u okviru svojih zakonom propisanih nadležnosti kako bi mogla blagovremeno, delotvorno i jednoobrazno da odgovore na sve izazove koji mogu da se pojave u okviru sprovođenja istih. Zbog toga ističemo nisu tačne tvrdnje koje je u emisiji "Utisak nedelje" od 18. oktobra 2026. godine izneo sudija Apelacionog suda u Beogradu i član CEPRIS-a Miodrag Majić, da su u VJT u Beogradu za dan izbora organizovana "posebna dežurstva", te da će "sve eventualne nemire i nerede tokom 25, 26. i 27. oktobra, procesuirati tužioci koji su bliski i odani glavnom tužiocu Nenadu Stefanoviću" - navodi se u saopštenju Višeg javnog tužilaštva u Beogradu.
Pored navedenog, kako se dodaje, sudija Majić je u istoj emisiji naveo i niz drugih neprimerenih i uvredljivih tvrdnji na račun svojih kolega iz pravosuđa zbog čega bi hitno morali da reaguju i pravosudni saveti, Visoki savet sudstva i Visoki savet javnih tužilaca.
- Ovom prilikom VJT u Beogradu apeluje na sve građane da se u izbornom danu i nakon njega uzdrže od svakog kažnjivog ponašanja, remećenja javnog reda i mira, te bilo kakve vrste nasilja, napade na druge građane, imovinu, a posebno na državne institucije i policijske službenike, jer takvi napadi predstavljaju teška krivična dela - upućen je važan apel iz tužilaštva.
Mirna okupljanja građana su, kako je pojašnjeno, dozvoljena ako se održavaju u skladu sa Ustavom i zakonom i ukoliko tokom njihovog održavanja ne dođe do ugrožavanja bezbednosti drugih građana, imovine, javnog saobraćaja i državnih institucija.
Svako kršenje zakona biće procesuirano.