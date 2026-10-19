ODMAH POSLE IZBORA KOD NJIH ĆE IZBITI TAKAV HAOS! Vučić otkrio šta čeka studentsku listu posle 25. oktobra - Neki će u novi DS, neki u Đokićevu stranku
Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", govorio je u današnjem gostovanju na TV Pink o predstojećim izborima, i otkrio je šta čeka studentsku listu posle objavljivanja rezultata.
Istakao je da blokaderske vođe i dalje sebe obmanjuju pričom da će da pobede.
- Njihovi lideri znaju da gube, ali misle desiće se nešto, pa će da upadnu u RTS. Pa će da ih prizna Kominterna. To su bajke i priče za malu decu. Razlika će biti tako velika da će biti šokirani. A onda će se postaviti pitanje zašto su izgovarali tolike laži. Ne očekujem pobedu od 10, 20, 50.000 glasova. Očekujem najmanje 400.000 glasova razlike. A biću zadovoljan ako bude preko 450.000 ili 500.000 glasova - rekao je Vučić.
Dodaje da će posle izbora među blokaderima izbiti svađa da li da prihvate mandate u Skupštini ili ne.
- I sanjaće svakakve gluposti, i to je sve. A onda ćete da vidite kako će od njih 90 ili 100, u zavisnosti ko će da otpadne, koliko će njih da formira Novu DS, koliko će njih sa Đokićem u novu stranku, evo unapred vam sve govorim. Videćete kakav će haos da nastupi. Zato je važno za nas da imamo apsolutnu većinu, da sačuvamo stabilnost i mir, a onda ćemo da vidimo koga ćemo od manjinskih stranaka sa sobom. Pošto su ovi izbori bili sjajna prilika za nas da vidimo ko šta misli o državi, o meni, o nama - naglasio je Vučić.