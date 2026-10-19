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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", govorio je u današnjem gostovanju na TV Pink o predstojećim izborima, i otkrio je šta čeka studentsku listu posle objavljivanja rezultata.

Istakao je da blokaderske vođe i dalje sebe obmanjuju pričom da će da pobede.

- Njihovi lideri znaju da gube, ali misle desiće se nešto, pa će da upadnu u RTS. Pa će da ih prizna Kominterna. To su bajke i priče za malu decu. Razlika će biti tako velika da će biti šokirani. A onda će se postaviti pitanje zašto su izgovarali tolike laži. Ne očekujem pobedu od 10, 20, 50.000 glasova. Očekujem najmanje 400.000 glasova razlike. A biću zadovoljan ako bude preko 450.000 ili 500.000 glasova - rekao je Vučić.

Dodaje da će posle izbora među blokaderima izbiti svađa da li da prihvate mandate u Skupštini ili ne.