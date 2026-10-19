Ekipe hitne pomoći u Kragujevcu u prethodna 24 sata obavile su 40 terenskih intervencija i to 27 preko dana i 13 tokom noći. U ambulanti Zavoda za urgentnu medicinu je obavljeno 58 pregleda odraslih osoba, od kojih u toku dana 30, a preko noći 28.

- Tokom dana su se najčešće javljali pacijenti sa visokim krvnim pritiskom, sa bolom u grudima, astmatičari i pacijenti sa stomačnim problemima. U toku noći pretežno su se javljali pacijenti sa nesvesticom, sa povredama, osobe u alkoholisanom stanju i astmatičari, navode u kragujevačkom Zavodu za urgentnu medicinu.