Država daje majkama do 20.000€ za kuću ili stan! Još 100 porodica dobilo pomoć za prvu nekretninu FOTO
- Još 100 porodica u Srbiji dobilo je državne subvencije za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine, a majkama su u Palati Srbija uručena rešenja.
- Program obezbeđuje bespovratna sredstva do 20 odsto vrednosti nekretnine, najviše 20.000 evra, i može da se kombinuje sa stambenim kreditima.
- Od početka mere 2022. podršku je dobilo više od 1.950 porodica, uz ukupna izdvajanja veća od 32 miliona evra.
Za još 100 porodica u Srbiji rešavanje stambenog pitanja postalo je bliže ostvarenju. Majkama koje su stekle pravo na bespovratna sredstva za kupovinu ili izgradnju prve nekretnine danas su u Palati Srbija svečano uručena rešenja o državnim subvencijama u iznosu od milion i sedamsto hiljada evra.
Ova mera ne samo da olakšava porodicama put do sopstvenog doma, već majkama pruža priliku da steknu imovinu i ojačaju svoju ekonomsku sigurnost.
Na svečanosti se obratila ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević, koja je istakla da rešavanje stambenog pitanja predstavlja jedan od najvećih finansijskih izazova za mlade porodice, ali i da ova mera ima poseban značaj za ekonomski položaj žena.
- Snažna porodica počiva na sigurnosti, dostojanstvu i mogućnostima svakog od njenih članova i zato je važno što ovom merom ne pomažemo samo porodicama da steknu prvu nekretninu, već istovremeno jačamo imovinski položaj majki. Sopstvena imovina znači veću sigurnost, samostalnost i slobodu odlučivanja - poručila je Žarić Kovačević.
Prema poslednjim podacima, tokom ovog mandata odobrene su 1.024 subvencije, vredne više od 17 miliona evra. Od početka sprovođenja mere, 2022. godine, podršku je dobilo više od 1.950 porodica, a ukupna izdvajanja dostigla su više od 32 miliona
evra.
Tako je svaka druga subvencija od početka primene ove mere odobrena upravo tokom ovog mandata. Poseban značaj programa ogleda se u tome što sredstva nisu namenjena isključivo porodicama u velikim gradovima. Mogućnost da uz podršku države dođu do prve nekretnine imaju i majke u manjim sredinama, bilo da kupuju stan, porodičnu kuću ili se odlučuju za izgradnju sopstvenog doma.
Država kroz ovaj program obezbeđuje bespovratna sredstva do 20 odsto vrednosti nekretnine, najviše do 20.000 evra. Subvencija se može kombinovati i sa drugim oblicima finansiranja, uključujući stambene kredite i povoljne stambene kredite za mlade, što porodicama pruža dodatne mogućnosti da obezbede potrebna sredstva za kupovinu prve nekretnine.
Rešenja su majkama uručili vršioci dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju Marko Ristić i Biljana Rakić.
Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju nastaviće sprovođenje ove mere, sa ciljem da podrška za sticanje prve nekretnine bude dostupna što većem broju porodica i da se postupak ostvarivanja prava dodatno unapredi.