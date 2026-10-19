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Foto: Dunja Mataruga Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

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Ova mera ne samo da olakšava porodicama put do sopstvenog doma, već majkama pruža priliku da steknu imovinu i ojačaju svoju ekonomsku sigurnost.

Na svečanosti se obratila ministarka za brigu o porodici i demografiju u tehničkom mandatu Jelena Žarić Kovačević, koja je istakla da rešavanje stambenog pitanja predstavlja jedan od najvećih finansijskih izazova za mlade porodice, ali i da ova mera ima poseban značaj za ekonomski položaj žena.

- Snažna porodica počiva na sigurnosti, dostojanstvu i mogućnostima svakog od njenih članova i zato je važno što ovom merom ne pomažemo samo porodicama da steknu prvu nekretninu, već istovremeno jačamo imovinski položaj majki. Sopstvena imovina znači veću sigurnost, samostalnost i slobodu odlučivanja - poručila je Žarić Kovačević.

Jelena Žarić Kovačević Foto: Dunja Mataruga Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Prema poslednjim podacima, tokom ovog mandata odobrene su 1.024 subvencije, vredne više od 17 miliona evra. Od početka sprovođenja mere, 2022. godine, podršku je dobilo više od 1.950 porodica, a ukupna izdvajanja dostigla su više od 32 miliona

evra.

Tako je svaka druga subvencija od početka primene ove mere odobrena upravo tokom ovog mandata. Poseban značaj programa ogleda se u tome što sredstva nisu namenjena isključivo porodicama u velikim gradovima. Mogućnost da uz podršku države dođu do prve nekretnine imaju i majke u manjim sredinama, bilo da kupuju stan, porodičnu kuću ili se odlučuju za izgradnju sopstvenog doma.

Dodela rešenja majkama Foto: Dunja Mataruga Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Država kroz ovaj program obezbeđuje bespovratna sredstva do 20 odsto vrednosti nekretnine, najviše do 20.000 evra. Subvencija se može kombinovati i sa drugim oblicima finansiranja, uključujući stambene kredite i povoljne stambene kredite za mlade, što porodicama pruža dodatne mogućnosti da obezbede potrebna sredstva za kupovinu prve nekretnine.

Svečana dodela rešenja Foto: Dunja Mataruga Ministarstvo za brigu o porodici i demografiju

Rešenja su majkama uručili vršioci dužnosti pomoćnika ministra za brigu o porodici i demografiju Marko Ristić i Biljana Rakić.