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Blokader Vladimir Arsenijević izjavio je u jednoj hrvatskoj emisiji da bi bilo čudno da 26. oktobra, dan posle parlamentarnih izbora u Srbiji, "ne dođe do nasilja". On je naveo i da su do njega iz, kako tvrdi, pouzdanih krugova stigle informacije da se "sprema krv na ulicama".

- Nisam prorok, ali bi bilo čudno da 26. oktobra ne bude nasilja. Mislim, tu zaista čovek ne treba da bude prorok, nego da sabere dva i dva. Ili je Vučić proglasio pobedu, pa imamo proteste i nasilje ili je Vučić izgubio, pa imamo nasilje jer su i dalje u njegovim rukama neki od glavnih elemenata. Neki od tih signala su do mene došli iz dosta pouzdanih krugova, da se sprema krv na ulicama. Mislim da je to nešto u šta ne treba sumnjati - kazao je Arsenijević.

Tokom razgovora Arsenijević je govorio i o muralu posvećenom Ratku Mladiću u Njegoševoj ulici u Beogradu. Arsenijević je potvrdio da je učestvovao u skrnavljenju murala, navodeći da je to bilo u periodu kada su koristili drugačiju taktiku.

On je podsetio i na postupak Aide Ćorović, koja je bacila jaje na mural, posle čega su usledile nove akcije.