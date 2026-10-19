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Nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić poručio je danas u Čačku na predizbornom skupu te liste da će, u slućaju da pobede na vanrednim parlamentarnim izborima i on postane premijer, već sledeće godine početi izgranja nove opšte bolnice u tom gradu koja je zajedno sa opremom vredna 120 miliona evra, kao i da će 2028. godine biti završen zatvoreni bazen u Čačku.

Dodao je da je srećan što su završeni autoputevi od Beograda do Čačka, od Čačka do Požege, kao i od Čačka do Kraljeva i poručio da će se nastaviti gradnja i od Požegem preko Arilja, Ivanjice, do Sjenice i Duge Poljane.

"Nastavićemo i od Kraljeva, preko Mataruške i Bogutovačke Banje, Raške, Baljevca, Ušća, Raške, i do Novog Pazara. I sve ćemo to da nastavimo i da uradimo. I sad znate, da ono što kažemo da ćemo da uradimo, da to i napravimo", rekao je Vučić.

Ukoliko postane predsednik vlade, dodaje on, sledeće godine kreće izgradnja potpuno nove opšte bolnice u Čačku, koja će sa opremom biti vredna oko 120 miliona evra.

"I to nam je u okviru sveukupnog ulaganja od preko 1,3 milijarde, samo za izgradnju objekata 1,3 milijarde evra. Još bar 50 odsto od toga ide na najmoderniju opremu. Hoću da Čačak ima najsavremeniju, najmoderniju bolnicu, da ne mora svako da ide do Beograda, iako je dobar put, ali da ovde ljudi mogu da dobiju najbolju moguću uslugu u najkraćem mogućem vremenu. Nismo ispunili još jedno obećanje, za koje vam neću obećati da će biti gotovo sledeće godine, ali će biti gotovo 2028, a to je zatvoreni bazen za Čačak i to je stvar koju ćemo u Čačku da napravimo", rekao je Vučić.

Foto: Nemanja Nikolić

Što se tiče problema sa kanalizacijom i vodosnabdevanjem, kako kaže, u okviru celog programa u koji će biti uložene desetine milijardi, čitav Moravički okrug može da očekuje u narednom periodu ulaganja.

"Mnogo toga ćemo da rešavamo, još mnogo puteva da uradimo, iako verujem da smo i u Dragačevu, u čitavoj lučanskoj opštini, u dobrom delu Čačka, pa bogami i u Ivanjici i u Gornjem Milanovcu, mnogo toga već uradili i asfaltirali, ali moramo još, i nikada nije dovoljno, moramo da budemo još vredniji", rekao je Vučić.

Dodao je da se neće stati sa investicijama i da će država dodatno ulagati u Slobodu Čačak, da može još ljudi da zaposli i da ti ljudi mogu da imaju veća primanja.

"Dovodićemo mi i neki novi 'Forverk'. 'Forverk' koji sam doveo u Čačak danas zapošljava preko 800 ljudi. Dovodićemo i nove investitore iz celog sveta, da mogu još ljudi da nam zaposle", rekao je Vučić.

Govoreći o problemima, naveo je sve niži prirodni priraštaj u zapadnoj Srbiji, u Moravičkom, Kolubarskom, Raškom i Zlatiborskom okrugu, u kojima živi oko 880.000 ljudi.

"Imamo sve niži prirodni priraštaj na zapadu Srbije. Tu nam je plata 85 odsto od proseka Srbije. Moraćemo da dovodimo kapitalne investitore da bismo povećavali plate, ali ćemo morati da dovodimo i neke nove fakultete i u Čačak i u druge centre, da bismo ponovo znanje doveli ovde, da bismo pokazali da ulažemo u znanje i obrazovanje, i da bismo time privukli dodatne investitore. Neće investitor bez znanja da dođe", rekao je Vučić.