Dačić poručio iz Kraljeva: Svi političari treba jasno da kažu Kosovo je Srbija, jer je to istorijsko pravo srpskog naroda
Nosilac koalicione liste broj 2, Ivica Dačić, poručio je iz Kraljeva: Svi političari treba jasno da kažu Kosovo je Srbija, jer je to istorijsko pravo srpskog naroda.
Ljudima je dosta haosa i nasilja i situacija treba pod hitno da se smiri: Vreme je za obične ljude, za tihu većinu koja je protiv podela i sukoba zbog različitih političkih stavova. Već duže vreme gledamo svađu između roditelja i dece, muža i žene, komšija i prijatelja. Vreme je zaustavimo ovaj haos i da napredak i mir uđe u svaku kuću. Srbiji treba stabilnost, a mi smo glavni faktor stabilnosti već 36 godina u ovoj zemlji, poručio je Dačić.
Dačić je ovom prilikom podsetio na stanje posle 5 oktobra: Posle 5. oktobra, divlji kapitalizam je postao život u Srbiji. Mi nismo ušli u kapitalizam modernog doba, nego u otimačinu i prvobitnu akumulaciju kapitala. Fabrike su rasprodate, radnici otpušteni. Promenjen je i zakon o penzijama. Smanjene penzije, povećan broj godina za odlazak u penziju. Uvedene školarine. Kupovina diploma. Mi smo došli u situaciju da kad neko govori o radničkim pravima da izgleda kao da je dinosaurus iz ne znam kog veka. Zato ja hoću da vam kažem da je divlji kapitalizam, nepravda i siromaštvo najveći neprijatelj našeg naroda. Svaki Srbin je pomalo socijalista i boli ga nepravda i hoće socijalnu pravdu. Dojučerašnji šljam u društvu su postali najbogatiji ljudi u društvu, a to može da bude samo u divljem kapitalizmu. U socijalizmu bi bili u zatvoru, naglasio je Dačić.
Zato, naša politika je veoma jasna. Mi možemo sve ovo da ostvarimo samo ako imamo što veći broj glasova. Zato pozivam sve, i one koji su voleli Tita, i one koji su voleli Slobu, i one koji vole mene ili ne vole mene, koji vole bilo koga drugoga, svejedno, svi jedinstveno. Matica vas zove i zavičaj, a zavičaj svih levičara je Socijalistička partija Srbije. Ovo su sudbonosni izbori za našu partiju, zaključio je Dačić.
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