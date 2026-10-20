Premijer Srbije u tehničkom mandatu prof. dr Đuro Macut ekskluzivni je gost emisije "Neispričano", autorke i voditeljke Jelene Pejović, a večeras od 19.45 časova govori o brojnim izazovima sa kojima se Srbija suočavala.
KURIR TELEVIZIJA
"TO BI BIO JEDAN KOLAPS!" Đuro Macut ekskluzivno u emisiji "Neispričano" o studentskim plenumima i posledicama po Univerzitet - Večeras, 19.45h, Kurir TV
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Večeras, 20. oktobra, od 19.45 ekskluzivni gost Kurir televizije i emisije "Neispričano" autorke i voditeljke Jelene Pejović je prof. dr Đuro Macut, premijer Vlade Republike Srbije u tehničkom mandatu.
U razgovoru sa Jelenom Pejović, Macut se osvrnuo i na planove studentskih plenuma i njihove moguće posledice po univerzitete, ističući da bi sprovođenje takvog plana, prema njegovom mišljenju, dovelo do ozbiljnih problema u akademskoj zajednici.
"To bi bio jedan kolaps, univerzitetski, da se to tako sprovelo kako je bio plan."
Pogledajte u videu delić ekskluzivnog razgovora, a šta je još Đuro Macut otkrio i koje je detalje izneo, saznajte večeras od 19.45 na Kurir televiziji, u emisiji "Neispričano"!
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