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Kroz toplu porodičnu atmosferu i otvoren razgovor tri generacije u istom domu, novi predizborni spot kampanje "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija“ prenosi poruku sloge, stabilnosti i kontinuiteta.

Od bake i deke koji ističu redovne penzije, spoljnu politiku i banjske vaučere, preko roditelja koji naglašavaju rast plata i ulaganje u zdravstvo, do mladih koji prepoznaju subvencije za prvi posao i stanove, spot prikazuje kako se generacijske razlike i početne nedoumice prevazilaze porodičnim jedinstvom i zajedničkim pogledom na budućnost.

"U nedelju su izbori. Mislim da bi trebali da izađemo složno kao porodica", kaže otac.

"Baba i ja ćemo za Vučića. On je jedini koji neće da prevari Rusiju i jedini koji se bori za Kosovo i Metohiju, dok ostali samo pričaju", kaže deda.

"Jedini se bori za naše penzije. Mi se dobro sećamo kako su se oni pre igrali s našim parama dok su penzije stalno kasnile. Kod Vučića nema igranja sad", kaže baka.

"A vaučer za Vrnjačku Banju. To si zaboravila", upita deda, na šta baka odgovori da je bilo prelepo.

"I mi se dobro sećamo da je kod ovih pre nezaposlenost bila ogromna. Sada mladi ljudi imaju šansu i danas svako ko želi da radi, bez obzira na godine i obrazovanje, može da nađe posao i živi pristojno. Ima problema, naravno, ali mi u Srbiji realno živimo mnogo bolje. Plate rastu, penzije rastu. Zato ćemo i mi za Vučića", poruči otac.

"A mnogo je uloženo i u zdravstvo, a kaže da će još više da uradi. Milijarde za bolnice, porodilišta, vantelesne oplodnje. Meni je to važno", reče majka.

"A ti, ćero?", upita otac.

"Iskreno, razmišljala sam, ali Vučić je jedina ozbiljna opcija. On nudi konkretna rešenja za budućnost mladih: subvencije za stanove u gradu i kuće na selu, subvencije za prvi posao i garancije za prosečne plate", odgovori ćerka.

"A ti, dedina? Da li još želiš da Vučić ode", upita deda unuka.

"Ne znam više ni sam. Baš nisam siguran", odgovori on.

"Sine, niko neće da te tera kako ćeš i da li ćeš da glasaš. To je samo tvoja stvar. Tvoje pravo", reče otac sinu.

"Biću uz porodicu", odgovori sin.

"Eto, pametan na dedu", odgovori deda.

"Ko to može biti", upita baka.

"Izađimo u nedelju na glasanje, snažno kao porodica", poručio je Vučić na Instagramu.