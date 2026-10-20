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Nakon sto je N1 zabranila obraćanje nosioca liste Ujedinjena Srbija, Aleksandra Vučića u svom programu, sad je njihov sramota dostigla novi nivo.

Nakon što je objavljen audio-snimak na kom Vladanka Malović, članica Predsedništva i šefica Službe za informisanje SNS-a, obaveštava direktora vesti N1 Branislava Šovljanskog da će predstavnik liste "Ujedinjena Srbija" biti lično Aleksandar Vučić, a što je Šovljanski odbio uz obrazloženje da se to ne može desiti, on je najavio tužbu zbog "neovlašćenog snimanja".

Umesto da objasne građanima Srbije zašto ne dozvoljavaju dolazak nosioca najjače liste, na N1 su odlučili da primene dobro poznatu taktiku - napad je najbolja odbrana, te je Šovljanski pokušao da od sebe napravi žrtvu i najavio da će tužiti Malovićevu.

- Podneću tužbu protiv Vladanke Malović zbog neovlašćenog snimanja i tabloida koji su preneli snimak - izjavio je Šovljanski.

Podsećamo, Vladanka Malović je pozvala Branislava Šovljanskog i obavestila da će Vučić predstavljati listu "Ujedinjena Srbija", nakon ćega je Šovljanski rekao to nije opcija i da je stav redakcije takav da ne dozvoljavaju dolazak trenutno, već "da mogu da organizuju nakon izbora".