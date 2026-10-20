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U sredu, 21. oktobra, od 21.30, čućete priču o istrajnosti, odgovornosti, odricanju i emocijama koje prate čoveka na mestu na kojem se lične odluke prepliću sa sudbinom države. 

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Foto: Marko Karović

Priču o porodici, prijateljima, pritiscima, političkoj borbi i granicama preko kojih se ne prelazi kada su u pitanju otadžbina, narod i nacionalni interesi; o čoveku koji je godinama u središtu političkih događaja, koji je nastavio svoju borbu uprkos brojnim udarcima i koji danas pred građane izlazi s novom političkom odgovornošću, kao nosilac liste „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“.

ALEKSANDAR VUČIĆ NA KURIR TELEVIZIJI, U EMISIJI “NEISPRIČANO” Foto: Marko Karović

Ekskluzivni gost Kurir televizije, u emisiji “Neispričano”, urednice i voditeljke Jelene Pejović, u sredu, 21. oktobra, od 21.30 je Aleksandar Vučić.