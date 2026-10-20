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Galerija automobila Srbije 2026 donosi mnogo više od prilike da se na jednom mestu pogleda raznovrsna automobilska ponuda. Među više od 80 izloženih modela, u Galeriji Beograd predstavljeni su i motocikli koji pokazuju koliko različitih lica ima savremena vožnja na dva točka.

BMW Motorrad, Honda i KTM deo su ovogodišnje manifestacije sa modelima koji privlače različite tipove vozača: one koji žele praktičnije kretanje kroz grad, one kojima je motocikl poziv na putovanje i one kojima su sportski karakter i dinamika vožnje na prvom mestu.

Upravo zato motociklistička postavka predstavlja dobar razlog da Galeriju automobila Srbije posete i oni koji možda ne prate redovno novitete na automobilskom tržištu. Manifestacija pruža priliku da se različiti modeli vide izbliza, uporede njihovi koncepti i otkrije šta se sve danas nudi ljubiteljima dva točka.

Tri brenda, različiti stilovi vožnje

Među izloženim modelima nalaze se BMW Motorrad C 400 X i Honda Forza 750, zanimljivi vozačima koji traže praktičnost u svakodnevnom gradskom ritmu. Za one koji žele više svestranosti, Honda X-ADV spaja elemente skutera i avanturističkog motocikla, dok Honda NC750X predstavlja opciju za vozače kojima su podjednako važni svakodnevna upotreba i mogućnost odlaska na duže relacije.

Ljubitelji avanturističkog koncepta mogu da pogledaju BMW Motorrad R 1300 GS Adventure, KTM 390 Adventure R i KTM 1390 Super Adventure S. Iako pripadaju istoj široj kategoriji, ovi modeli nude različite pristupe vožnji i namenjeni su vozačima sa različitim iskustvom i putnim ambicijama.

Sportski karakter donose KTM 990 RC R i BMW Motorrad M 1000 XR, dok BMW Motorrad F 900 R predstavlja roadster pristup. Njihove linije, proporcije i konstrukcija pokazuju koliko se motocikli mogu razlikovati prema nameni i stilu, čak i kada ih povezuje ista strast prema vožnji.

1/11 Vidi galeriju VIŠE OD AUTOMOBILA: BMW Motorrad, Honda i KTM donose motociklistički duh na Galeriju automobila Srbije 2026 Foto: Mondo Stefan Stojanović

Razgledanje koje može da preraste u sledeći plan

Jedna od prednosti manifestacije poput Galerije automobila Srbije jeste mogućnost da se na jednom mestu upoznaju modeli koji se inače razgledaju odvojeno, kroz različite salone i prezentacije. Posetioci mogu da zastanu pored motocikla koji im privuče pažnju, prouče detalje i razgovaraju sa predstavnicima brendova o karakteristikama modela.

Za iskusne motocikliste to je prilika da izbliza pogledaju mašine koje već poznaju ili da uporede različite koncepte. Za one koji tek razmišljaju o vožnji na dva točka, postavka može da bude prvi korak u upoznavanju ponude i različitih stilova motociklizma.

A za sve ostale, motocikli su još jedan razlog da se manifestacija obiđe i da se, uz automobile, upozna i druga strana savremene mobilnosti.

Galerija automobila Srbije 2026 čeka vas do 25. oktobra

BMW Motorrad, Honda i KTM samo su deo bogate postavke koju Galerija automobila Srbije 2026 donosi u Galeriju Beograd. Manifestacija okuplja više od 80 modela i pruža priliku da posetioci na jednom mestu istraže različite brendove, kategorije vozila i pristupe vožnji.

Galerija automobila Srbije 2026 otvorena je do 25. oktobra, svakog dana od 10 do 22 časa, u Galeriji Beograd. Ulaz je besplatan.

Bilo da dolazite zbog automobila ili vas više privlače dva točka, ovogodišnja manifestacija pruža priliku da na jednom mestu pronađete nešto što će vam privući pažnju – možda čak i inspiraciju za sledeće putovanje.