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Čačak – Kompanija Lakeauto svečano je otvorila novi, savremeni prodajno-servisni centar brenda Volkswagen u Čačku. Ovom investicijom koja se prostire na 1.617 m2 površine, Moravički okrug i centralna Srbija dobili su jedan od najmodernijih automobilskih objekata u zemlji. Otvaranju su prisustvovali predstavnici poslovne zajednice, partneri i prijatelji kompanije, predstavnici kompanija Porsche Srbija i Crna Gora i Porsche Finansijske Grupe, kao i mediji.

Centar je projektovan u skladu sa najvišim globalnim standardima brenda Volkswagen i objedinjuje funkcionalno organizovan prostor, savremenu opremu i visok nivo korisničke podrške. Posebna prednost novog centra je tehnički opremljen servisni prostor koji zauzima 700 m². Sa osam savremenih servisnih dizalica, centar omogućava visok nivo efikasnosti i istovremeni prijem većeg broja vozila, pružajući vlasnicima vozila brzu i profesionalnu uslugu u skladu sa globalnim Volkswagen standardima. Za rad u novom objektu angažovan je tim od 22 stručnjaka, uključujući sertifikovane prodajne savetnike i servisne tehničare. Novim objektom Lakeauto dodatno jača svoju ulogu važnog automobilskog centra u ovom delu Srbije. Lakeauto je dugogodišnji partner brenda Volkswagen u Srbiji, sa tradicijom poslovanja koja traje od 1995. godine. Tokom više od tri decenije kompanija je izgradila prepoznatljivu reputaciju pružajući kvalitetnu i stručnu podršku tokom celog životnog ciklusa vozila. Nova investicija predstavlja nastavak razvoja kompanije uz podršku Porsche Srbija i Crna Gora, generalnog uvoznika vozila marki Volkswagen i Volkswagen privredna vozila, koji kontinuirano podstiče ulaganja i unapređenje standarda svoje ovlašćene partnerske mreže.

Kristina Zajić, direktorka kompanije Lakeauto, istakla je da novi centar ima veliki značaj za dalji razvoj kompanije. Kako je navela, investicija je rezultat dugoročne vizije i opredeljenja da se klijentima u Srbiji obezbedi još kvalitetnija, dostupnija i savremenija usluga.

Foto: Promo

Miloš Vujanović, generalni direktor kompanije Porsche Srbija i Crna Gora, ukazao je na poslovne rezultate kompanije Lakeauto i posebno pohvalio posvećenost njenog tima kupcima. Gospodin Vujanović se osvrnuo na dugogodišnju uspešnu saradnju: „Lakeauto je pravi primer izvrsnosti u poslovanju i tim koji postavlja standarde kada je u pitanju odnos prema kupcima. Posebno je značajno što je otvaranje ovog modernog salona usklađeno sa ekskluzivnom promocijom najnovijih Volkswagen modela. Izuzetno mi je drago što je Kristina Zajić na ovako uspešan način nastavila viziju svog oca Miladina Lazovića, osnivača kompanije, prilagođavajući poslovanje novim tržišnim okolnostima.“

Miloš Vujanović, Marina Stanojević, Kristina Zajić, Dejan Pavlović Foto: Promo