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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", gost je Informer TV gde govori o svim najaktuelnijim temama i najvažnijim pitanjima.

- Nije Vladanka otkrila ništa što on već nije otkrio, ona je to pustila kao dokazni materijal. Nije ona ništa uradila, ali oni jesu. To govori o njihovom strahu.

- Poslednji put se to dogodilo na teritoriji Republike Srbije 1945. godine. Dobro. Dogodilo se. Tada je trebalo na izborima da učestvuje, u novembru mesecu, partija Milana Grola protiv Komunističke partije, i oni su ovde izdavali časopis po imenu "Demokratija". Da, "Demokratija". Istorija je čudo. "Demokratija" se zvao časopis. I onda su, zamislite, iste stvari:+, klasno osvešćeni radnici doneli odluku da ne štampaju taj list, i tada je zavedena, u stvari, komunistička diktatura u Srbiji zauvek.

- I od novembra— zauvek, od novembra 1945. do tamo 1989, 1990, kada smo imali prve višestranačke izbore, dakle, ali na isti način, zaposleni u preduzeću koji je trebalo da odštampaju, bila je državna, odnosno društvena državna firma. Klasno osvešćeni radnici su doneli odluku da ne štampaju demokratiju. Tada se Grol povlači sa izbora i više nema, zbog toga se povukao sa izbora, više nema demokratije u Srbiji, nema više stranka, nema više ničega. Tako da to, posled— ovo što je uradio N1 poslednji put je u Srbiji viđeno 45. Onda su govorili "klasno osvešćeni", a sad kažu "stav redakcije". Jeste videli to? Čuli ste? Pa ništa. Jel' stav redakcije da vi ne možete da dođete na N1? Potpuno isto. Da, da. Potpuno isto. Samo što nisu mogli da kažu "klasno osvešćeni", malo im je glupo bilo, nego su hteli da kažu "politički osvešćeni". Oni su pametni i ne daju krezubom da se pojavi kod njih. Mržnjom vođenja. Apsolutno. Ali to je nešto drugo tu ima. Za mene je veoma zanimljivo ćutanje Evropske unije za jednu bukvalno nacističkog tipa diskriminaciju koja se dogodila. Ćute svi kao zaliveni, niko ni jednu reč ne izgovara. Baš mi je to interesantno, kao što su ćutali na nasilje koje se događalo u Srbiji, a bogami kada se dogodilo u Parizu, Milanu, oni i vojsku izvedoše. Tako je, tako je. A Vučić nijedan vodeni top nije izveo. Za 2 godine. ništa od svega toga.

- Mi smo i dalje uspešna zemlja, zrela zemlja koja će da čuva i štiti svoju demokratiju, uprkos tome što spolja i strane službe imaju želju da nam ukinu sve vrednosti našeg društva, tradicionalne vrednosti našeg društva, od porodice do demokratskog načina odlučivanja, i sve zajedno, i bez obzira na sve to, bez obzira na strah koji šire, bez obzira na sve laži koje su izgovorili, u nedelju svemu tome dolazi kraj.

- Čekali su da im se pošalje ime ko će da bude, jer ide jedan na jedan sa novinarom njihovim. Ko je novinar, nemam pojma, meni je to svejedno, kao da ima razlike neke između njih. Na isti kalup su i pravljeni. I zato su toliko sujetni, zato se toliko tuku između sebe, zato što ne mogu da podnesu jedni druge, i svaki misli da je najpametniji. Dakle, to je logično. Ali potpuno nam je svejedno bilo. I oni su čekali i tražili od Vladanke da dobiju ime. I Vladanka im je javila: "Biće Aleksandar Vučić." A onda smo shvatili da je meni stavljena žuta traka oko mišice, nadlaktice, kako god hoćete, i da ja sam jedini zabranjen i da ne smem da se pojavim. Čovek je mrtav hladan rekao: "To nije opcija. " Tako je. Lista se zove "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija". Jedino ime koje piše ispod liste, broj 1, je Aleksandar Vučić, i taj ne sme da dođe. Samo da vam kažem, ja se sad smejem. U trenutku sam se osetio veoma povređenim. I ne samo to, to je onako ponižavajuće, da vam neko u zemlji u kojoj ste bili predsednik pokazuje kako tu nema demokratije i kako tu nema ničega. Ali je dobro da to ljudi vide, jer za to nisam ja kriv, već oni koji su to finansirali, od brojnih stranih službi, od svih tih Maršal fondova, Nedova, svih mogućih, koji su to plaćali deceniju i nešto. Dakle, i ja im čestitam na tome. Za mene je mnogo važnije da i danas mogu da kažem "ne" samo, niti me interesuje da kukam na tu temu. Mene zanima da ja kažem ono što sam planirao da kažem tamo. Nisam ja hteo da se svađam sa njima. Rekao bih im u 3 rečenice samo kakvi su lažovi, i da u lice čuju da su lažovi. I za Zvučni toranj, i za Jovanjicu, i Sarajevo Safari, i za sve druge laži. Tako je. Da ne pričam o tome da su iz iste te kuće ljudi pisali u novinama: "Ovo je neki Sadriu, Fahriju, kako god, za koga Vučić tvrdi da mu nije otac. "

- Pročitao sam pažljivo 11 tačaka ovih ljudi koje vi podržavate. U tih 11 tačaka, što sam mogao da pročitam, pročitao sam sve, a nisam pročitao ništa. Jer nemate šta da pročitate. Besmislice: "Tada će penzioneri živeti život dostojan čoveka. " I tako, budalaštine nekakve, onako opšta mesta. Kao iz 90-ih, s početka.

- Jole i Vuka, da su sedeli ovako, da su ujedinili napore, Vukan je malo stariji, 9 godina ima, ne bi lošije napisali tih 11 tačaka. Sramota me je da to čitam. Ja molim ljude da to uzmu, da te budalaštine pročitaju. Ja ih molim da uzmu taj materijal, zato što onaj ko to pročita, taj za tako nešto nikada glasa neće. E, uzeli su onako lepe rečenice: "Mi smo prošli kroz to i to, fino. " Dodali cveće proleća. Ne, više ima detalja na flajeru za piceriju. Flajer za piceriju je ozbiljan papir, ozbiljan dokument u odnosu na ovo što su oni sastavili. Elem, jeste. Moja namera je bila da govorim o onome šta ćemo da uradimo. Zato što smo mi iznosili plan, jedan veoma ozbiljan, i sutra ću dodatno da govorim o planu za jug Srbije. Govorio sam o planu za istok Srbije i za zapad Srbije.

- Čudna je ta podela, da Ivanjica pripada Moravičkom okrugu, ali svejedno, dakle, pripada Moravičkom okrugu. Dakle, uz Lučane i Gornji Milanovac još, i Vesna je u Zlatiborskom okrugu, najvećim delom, i Raški okrug. Da kažemo da je to zapad Srbije. Zapad Srbije nam je na 85% primanja, prosečnih primanja Republike Srbije. Dakle, mi ćemo morati naročito da vodimo računa o sledećim oblastima, jug istok Srbije, zapad Srbije i Banat, odnosno istok Vojvodine. Dakle, to su oblasti o kojima ćemo posebno morati da vodimo računa. To su oblasti koje su vekovima zaostajale, neke, a neke samo u poslednjih 50 ili 60 godina. I to ćemo sada morati dodatnim merama, a te mere podrazumevaju sledeće stvari, podrazumevaju veće subvencije za dovođenje investitora. Ako hoćete da dođete u budućnosti u Sremsku Mitrovicu, Inđiju, Beograd, Novi Sad, super je, dobićete 50%. Za opremu koju možete da dobijete, i za infrastrukturu ćemo da uradimo 80%, ali ne 100%. Ali ako hoćete da dođete u Leskovac, Doljevac, Pirot, Vranje, Prokuplje, tu ćemo da vam damo ne 50%, već 80%, a infrastrukturu 100% ćemo da vam uradimo, ne bismo li privukli što je moguće više fabrika.

- Dovešćemo neke fakultete, ne samo u Niš, već neke fakultete sa Niškog univerziteta, dodatna odeljenja i departmane, ali i napraviti neke dodatne, posebne univerzitete za Vranje i Leskovac, za Zaječar i Bor, isto tako i za Čačak i Užice, i zapad Srbije. Dakle, to je jedini način, jer niko neće da dođe tamo od velikih investitora ko ne vidi znanje, ko ne vidi budućnost u znanju. Dakle, to su neke od prvih stvari koje ćemo da uradimo. Nema više politike u školama i fakultetima, i to ćemo, čim formiramo vladu, taj ćemo problem odmah da rešavamo. I to jednom zauvek da rešimo, i onda idemo na donošenje zakona, uvođenje konkurencije, i sa domaćim i sa stranim fakultetima, ali ćemo posebno da subvencionišemo domaće privatnike koji hoće da ulažu u vrhunsko obrazovanje. Imate prosvetne inspekcije, imate inspekcije za visoko obrazovanje, ovakve, onakve, i za škole, od srednje škole, osnovne škole, do visokog obrazovanja. Hoćemo najbolje one koji nam ponude najbolje obrazovanje, najbolje znanje. Hoćete vi, hoćete vi da uložite pare u to, mi ćemo vam dati za to i velike subvencije. Hoćemo da razvijemo konkurenciju. Najviše ćemo da finansiramo državne univerzitete, ali pomagaćemo i finansiraćemo i druge. Jer hoćemo da razvijemo konkurenciju i hoćemo da nam znanje bude najvažnije.

- Hoće da unište "Petu beogradsku". Sami roditelji hoće da unište. Evo, uspešno su to uradili. Uspešno su to uradili, uništili su je za sve pare. Srozali su joj ugled do tih granica da je to nepodnošljivo. Svaka vam čast, majstori, uspeli ste da uništite nešto što je trebalo da služi na ponos i vama i vašoj deci i da donese znanje. Uspeli ste u životu, čestitam vam, to je onaj sa usisivačem, i ovaj sa ovim, onaj sa onim, i kako god okreneš. I profesori koji su sad u penziji. Dakle. Idemo dalje sa ovim, ulažemo mi u turizam. Govorim o ovim oblastima, posebno. Ulažemo mi u turizam. Mi moramo da razvijamo Vlasinu, nikada to neće moći Crna Trava, Surdulica i Bosilegrad koji okružuju Vlasinsko jezero. I u to morate da uložite ne manje od 50 miliona da biste mogli da uradite kompletan kanalizacioni sistem. Da bismo privukli ljude. To je najlepše mesto u Srbiji, ljudi ne znaju. A da pitam, ovde za stolom, osim nas dvojice, niko nije bio na Vlasini? Mogu da se kladim. Vlasinsko jezero je jedno od najlepših mesta u Srbiji. Ima tamo crne trave kao što ih imate ovamo preko puta, Krčedina, i u ovom delu imate ove divlje konje. Ja mislim da je najveći broj divljih konja na potezu od Crne Trave ka Vlasinskom jezeru. I to je takva lepota. Imate brezovu šumu, čudesnu, kakva ne postoji nigde u Srbiji. I bukvalno je Vlasina veličanstvena.

- Dakle, hoću samo da vam kažem da je to sve ono što država mora da radi. Dakle, cilj je zaposliti ljude, obezbediti mladima subvencionisane kredite za dobijanje stanova i to najpovoljnije, kao što smo do sada činili, ako bude moguće i još povoljnije. I, još jedna stvar, prva kuća na selu. Obezbediti ljude. I to ne ono, "daću ti staru, trošnu kuću". Ma ne. Daću ti dobru kuću. Daću ti dobru kuću. Traže ljudi više. Hoće ljudi 100, 120 kvadrata da imaju, najmanje, da bi mogli da žive tu, da bi mogli lepo da žive, i da hoće tu da ostanu, da imaju bilo kakvu zgradu u dvorištu, ambar, štalu, šta god hoćeš. Dakle, e, to su stvari u koje moramo da ulažemo da bismo podigli sve ove delove Srbije. Ulagaćemo posebno u poljoprivrednu, prehrambenu, prerađivačku industriju. Dakle, moramo da napravimo, da pomognemo privatnicima, uz ogromne subvencije, da naprave neku novu Srbijanku, da naprave neku novu Podgorku, Osečinu, da naprave neku novu Delišesku, da naprave neki novi Džervin u Knjaževcu, i tako dalje. Ono što nedostaje, hronično. To nam uvek fali. I kompletnu logistiku država treba da pomogne, i oko hladnjača, i oko svega drugog.

- Nikad ljudi neće biti do kraja zadovoljni, ali kada mi to uradimo i kada i hladnjačarima obezbedimo bolje uslove, onda će i oni moći da plate bolju cenu. Proizvođačima, od malina do šljiva, do višanja, do svega drugog. Ako napravimo proizvode od tog voća, voće je skuplje i da plate. Tako je, biće mnogo skuplje i moći će više da zarade. I naravno, na kraju dolazi pomoć na tržištu kako ljudi, koliko država može da pomogne, naročito na kineskom tržištu ili nekim drugim velikim tržištima, gde oni mogu da plasiraju te svoje proizvode. Kada to sve uradimo? Tamo ćemo posebno da subvencionišemo hotele, motele, i sva ostala čuda, jer to je ono što podiže, to je ono što podiže sve te krajeve. I sada smo to po prvi put na takav definisan način, po regijama u Srbiji. Na to dolazi izgradnja infrastrukture. Tamo posebno obratiti pažnju na pruge i puteve. Kada krene Valjevo-Vrbnica izgradnja, za 4-5 godina, koliko god nam treba da završimo taj najteži deo pruge, dakle, podigli smo Valjevo u nebesa, podigli smo Kosjerić, podigli smo Požegu, podigli Užice, podigli sve do Prijepolja, sve do Prijepolja. Sve se promenilo, i Priboj i Prijepolje. Zamislite optički voz, brzi voz do Požege. Ili do Užica. A zamislite da imate brzi, zamislite da imate brzi voz do Prijepolja. Zamislite da imate sve to, s kakvom lakoćom stižete do Zlatibora, s kakvom lakoćom stižete do Priboja. Videli ste šta je Despić sve u Priboju napravio, pa i drugi ljudi sada prave, grade svašta. Dakle, mnogo toga možemo, mnogo toga možemo da uradimo. Dakle, to su velike stvari. Imam fantastične ideje, i mogao bih o tome da pričam mnogo, ali o tome sam pregovarao sa Amerikancima, i nastaviću o tome da razgovaram sa njima.

- Ako oni nama budu bili u stanju da 10% potreba namirujemo, na primer, kroz LNG, i da ga uvozimo preko Crne Gore, možemo da hladimo data centre i da napravimo da nam tu, da napravimo mnogo data centara od Prijepolja pa sve do Kragujevca. Kragujevac nam je centar svega, ali da sa te strane, jugozapada Srbije, sve to uradimo. Isti je slučaj sa Dimitrovgradom, Pirotom, Babušnicom, i tako dalje. Dakle, to su stvari, velike stvari, kao i kapitalno intenzivni projekti koje ćemo ogromnim subvencijama da podstičemo da tamo dolaze. Hoćemo ljude da sačuvamo, jer tu imamo najveći gubitak stanovništva. Mi imamo u Novom Sadu uvećanje broja stanovnika i nigde više. Govorim i nešto malo Novi Pazar.

- Plata prosečna je 1. 800 evra, nemamo dece. Ja ću angažovati neke ljude, znam da se Ratko Dmitrović time bavio svojevremeno. Pitaću ponovo Katalin Novak, bivšu predsednicu Mađarske, s kojom sam dugo radio na tome. Mađarima je nešto krenulo, pa onda nije bilo dovoljno. I danas imaju niži privredni prihod. I nemojte da smetnete s uma, oni imaju velike migracione talase. Oni uspevaju zbog migranata, kao što Nemačka koja može da se pohvali i Francuska ne znam čime, pa može Francuska da se pohvali. Dakle, svejedno, mi moramo da obezbedimo za ove delove Srbije koji su siromašniji, da niko ne zaostaje. Da niko ne zaostaje. Imamo u delu Srbije mržnju prema Beogradu, to mora da se zaustavi.



- Ali mi to pali lampicu, i razumem da ti ljudi se osećaju zapostavljeno. I delimično je istinito. Ne zbog toga što to ja želim, već zato što je u jednom trenutku dođete do toga da imate ogromne budžete u Beogradu, ogromne budžete u Novom Sadu u poređenju sa drugima, neuporedive. To sad već počinje i Niš da ima. I onda to nastaje velika muka za sve druge, i onda svi ostali ljudi se bune zbog toga. Peterburg je objektivno lepši od Moskve. Ali ga ubi Moskva u poslednjih 20 godina parama. Ubi ga. Ubi ga. Tako je. I pregaziće ga za 10 godina. Prosto, bukvalno će ga pregaziti. Ogroman je novac i ogromnu razliku pravi. I sad, nije samo Beograd. Država je pravila velike projekte u Beogradu najviše. Imate Ekspo, pa morate da ga napravite u Beogradu. Niste. Ne možete nacionalni stadion da pravite negde drugo, morate da ga napravite u Beogradu. Morate da napravite od aerodroma prugu do centra grada, morate da napravite do Ekspoa. I svi ti projekti, svaki taj dinar u to uložen je deo BDP-a grada Beograda. Nema Beograd s tim mnogo veze, ali kao i Beograd na vodi. Nema s tim Beograd mnogo veze, ali ima Srbija. Ali koristi od toga, od svega toga, ima svi. Ima, ima i cela Srbija, ali najviše uvek ima Beograd.

- Zato ja te ljude razumem, i zato se ja trudim da obilazeći sela, da obilazeći sve, pozdravim ljudima u Krušaru, i hvala na zahvalnosti za ovo asfaltiranje puteva. Dakle, da ih pozdravim sve, i moje omiljene ljude u Lopardincima do manastira je asfaltirano sad. Ja s njima čujem, ja živim taj život, ja to volim najviše. Ali moramo da uložimo u te ljude, moramo da uložimo u takva sela. Zato idem, obilazim sela, pomažem ljudima, gledam da vidim da učinimo nešto za njih, da oni mogu da ostanu tamo, a ne sve da bude ovde. Tako da, to su stvari koje ćemo da radimo. Ono što mi je važno da kažem ljudima, dakle, taj prenatalni test trudnoće, biće besplatan za sve. Rekao sam za Dišenovu mišićnu distrofiju, lekovi biće besplatni. Uložićemo 6 milijardi plus 7 milijardi, to vam je 60 plus 50 miliona evra za retke bolesti, inovativne bolesti, odmah. I ono što je veoma važno, stomatološke usluge do kraja sledeće godine, Uvešćemo za sve da bude besplatno, a krenućemo od marta sa starijim osobama. Samo moramo da ubacimo to u budžet, pare, jer su to veliki, veliki novci. Moramo da pronađemo te pare, pronađemo taj novac. Već sam, već je Siniša nešto pronašao, dakle, pa da to uradimo. To će biti ogromna promena za ljude. Ovako, mi smo zaboravili kako zubari izgledaju. Ja sam, idemo kod privatnika, okej, ja imam u familiji privatne zubare, pa odem kod njih, ali kako da vam kažem, ja se sećam u detinjstvu, išao sam, doktorka se zvala Odesa Romić. U školi? Išao sam. Imaš karton, imaš karton, odneš, pokvari ti se zub, pokvari ti se zub, ona popravi zub i ništa nisi plaćao. A sad, ovi prethodni... Oni su 2006. ukinuli. 2006. 2006. su ukinuli, ostavili su mogućnost takozvanih hitnih intervencija. Te možeš da odeš ako imaš ovako otečen zub, ili umireš od toga, pa ako mora da ti ga izvadi, ili ne znam ni ja šta sve. Dakle, za tako nešto možeš. Ali to, da ti odeš da popraviš zub, da ti stavi lek, da ti izvrši protetičke usluge, dakle, da ti stavlja protezu i ne znam šta, to ne može. A to ćemo mi to sve da vratimo. To ćemo sve da vratimo. Kad ste rekli ovo za prenatalni test, verujte, dobijam sad od moje sestre poruku, kaže: "Pa to košta 1. 000 evra. " Ja ne znam ni koliko to košta. To sad košta valjda 1. 000 evra. Ja sam vam rekao istinu, 1. 000 evra košta. Sad se ne plaćaju. Raspitao se. Da, 1. 000 evra. I biće besplatno. To je ona, to je test koji pokazuje da li je sve u redu. Svi uzimaju privatno osiguranje, zapravo. To sve mnogo košta i to sve ide privatno. Ovde će država to da uradi, zato što hoću da buduća majka, neko ko hoće da rodi, može da ispita da li dete možda boluje od Daunovog sindroma, da li boluje od nekog, ima od tih 5 sindroma koje ja stvarno ne znam sve.

- Otiđi, otiđi u Ameriku, otiđi u Nemačku, Švajcarsku, Austriju, pa to probaj da vidiš ima li za džabe. Nema. A ja hoću da ljudi osete kad dajemo toliko para da to možemo da izguramo. Hoću da kad uđu u dom zdravlja da vide da je to čisto. Jeste. Hoću da vide da je to čisto. Hoću da vide da je to uredno. Hoću da obezbedimo, koristiće se veštačka inteligencija, svako će da ima svoj karton, lekarima će moći da pomogne veštačka inteligencija u samom dijagnostifikovanju stvari, u lečenju pacijenata, u svemu drugom. To ide sad na mnogo viši nivo. Ovi inovativni lekovi, AstraZeneca, oni dramatično pomažu ukoliko dođe do ranog otkrivanja karcinoma.