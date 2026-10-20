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U sredu, 21. oktobra od 17.40 na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Nišu. 

Uživo ćemo slikom prenositi obraćanja, naši reporteri Anđela Vujanović i Luka Šindik izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Silvija Slamnig, sa gostima u studiju, analizirati ključne poruke skupa.

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Foto: Kurir

Gosti u studiju biće:

  • Saša Milovanović, generalni direktor Kurira
  • Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira
  • Zoran Babić, funkcioner SNS 
  • Aleksandra Tomić, članica predsedništva SNS
  • Bojan Bilbija, urednik lista "Politika"
  • Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade i ministarka energetike
  • Emilija Marić, direktorka Novosadske televizije
  • Rajko Kapelan, politički analitičar

Budite uz Kurir televiziju u sredu, 21. oktobra od 17.40 časova.