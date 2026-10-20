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KURIR SPECIJAL “UJEDINJENA SRBIJA – NAROD ODLUČUJE”: uživo iz Niša i studija Kurir televizije – sreda, 21. oktobar, od 17.40
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U sredu, 21. oktobra od 17.40 na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu predizbornom skupu liste „Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Nišu.
Uživo ćemo slikom prenositi obraćanja, naši reporteri Anđela Vujanović i Luka Šindik izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Silvija Slamnig, sa gostima u studiju, analizirati ključne poruke skupa.
Foto: Kurir
Gosti u studiju biće:
- Saša Milovanović, generalni direktor Kurira
- Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira
- Zoran Babić, funkcioner SNS
- Aleksandra Tomić, članica predsedništva SNS
- Bojan Bilbija, urednik lista "Politika"
- Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade i ministarka energetike
- Emilija Marić, direktorka Novosadske televizije
- Rajko Kapelan, politički analitičar
Budite uz Kurir televiziju u sredu, 21. oktobra od 17.40 časova.
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