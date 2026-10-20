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Odluka televizije N1 da u samoj završnici izborne kampanje odbije gostovanje nosioca liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandra Vučića pokrenula je talas oštrih reakcija u javnosti i otvorila pitanja dvostrukih standarda, medijskih sloboda i uticaja međunarodnih posmatrača na predstojeće izbore.

Ova tema bila je u fokusu emisije "Kurir i tačka", gde su gostovali funkcioner Srpske napredne stranke Adam Šukalo i Aleksandar M. Gajić iz Centra za društvenu stabilnost. Analizirajući poteze medijske kuće N1, gosti su ocenili da je reč o potezu bez presedana koji oslikava strah od otvorenog dijaloga i političkih argumenata.

Propaganda se pretvara u komediju i krši sve kodekse

Govoreći o ponašanju pomenutog medija, Adam Šukalo se najpre osvrnuo na celokupan kontekst radikalizacije i programa koji, prema njegovim rečima, nije ostvario željeni cilj.

- 'Svi junaci nikom ponikoše i u crnu zemlju pogledaše' - ova stara narodna izreka najbolje opisuje ponašanje medija poput televizije N1. Iako nisam njihov ljubitelj, povremeno ih pogledam. Njihov program, koji je u protekle dve godine obilovao mržnjom i podstrekivanjem aktera na ulicama na rušenje institucija i podelu društva, u tome nije uspeo. Zato se sada iz čiste propagande polako pretvara u komediju.

Nastavljajući analizu, Šukalo je naglasio da odbijanje gostovanja pokazuje duboki strah od suočavanja sa istinom i programom vladajuće stranke pred samim biračima.

- Njhovo reagovanje na emisiju '24 minuta' bilo bi dobro da je satira, ali je, nažalost, surova istina koja oslikava njihovo stvarno stanje. Čega se oni zapravo plaše?Plaše se dolaska Aleksandra Vučića i mogućnosti da iznese program Srpske napredne stranke i kažu istinu koju dve godine ne može da predoči na toj televiziji, niti da sa njihovim novinarima vodi normalnu debatu. Svi ti mediji, nekada u vlasništvu Dragana Šolaka, a danas druge grupacije, uprkos konstantnom žaljenju, i dalje neometano rade i uređuju program po blokaderskom modelu, što se neće promeniti ni ove poslednje nedelje - poručio je Šukalo.

Adam Šukalo, Srpska napredna stranka Foto: Kurir Televizija

U nastavku izlaganja, funkcioner SNS-a je otišao i korak dalje, upoređujući ove metode sa najmračnijim periodima istorije i upozoravajući na opasne namere koje stoje iza medijskih zabrana.

- Osim što je u pitanju čist strah, oni su ovim postupkom prekršili sve moguće kodekse - od moralnih i ljudskih, do političkih. Smatram da se ovakav presedan nikada i nigde nije dogodio, osim možda u nacističkoj Nemačkoj za vreme Gebelsove propagandne mašinerije. Ako bismo išli po tom modelu, sledeći korak nakon zabrane gostovanja jeste potpuna eliminacija drugačijeg mišljenja. To je i ključna poruka koja stoji iza svega: 'Aleksandra Vučića treba eliminisati na svaki način - kako u medijskom prostoru, tako i politički, pa i fizički, ako je moguće'.

Višegodišnji pritisci i nastavak dehumanizacije

Komentarišući navode o cenzuri i odluku rukovodstva N1 da nosioca liste primi u program tek nakon okončanja izbornog procesa, istoričar Gajić istakao je da se radi o nastavku višegodišnje sinhronizovane kampanje.

- Kada pogledamo proteklih pet godina, a posebno serijale poput "Junaci doba zlog", jasno je da se po svaku cenu nastoji diskreditovati svako ko razmišlja drugačije od onih koji upravljaju tom medijskom kućom. Danas to rade iz čiste nemoći i očaja. Bili smo svedoci i nedavnih odlazaka brojnih novinara i radnika koji više nisu mogli da trpe takav način upravljanja. Pokušaj diskreditacije Aleksandra Vučića na ovaj način je u najmanju ruku smešan - zabraniti nekome da gostuje i govori predstavlja čistu Gebelsovu propagandu kakva nije viđena još od tridesetih godina prošlog veka - istakao je Gajić.

Gajić se potom osvrnuo i na širi politički kontekst, povezujući metodologiju rada pojedinih medija sa delovanjem opozicionih grupacija.

- Reč je o krajnje licemernom pristupu kojim se samo nastavlja matrica delovanja tzv. "Studentske liste". Oni su kroz Studentski pokret već primenjivali društveni ostrakizam - svako ko nije bio po njihovoj meri bio je vetoiran, odstranjen, prokazan i javno kompromitovan. Sada samo primenjuju isti modus operandi. Slično ponašanje godinama gledamo i u pojedinim medijima koji sistematski omalovažavaju sve što država uradi. Svaki dobar potez je uvek predstavljan kao loš, a ako nisu mogli da ga kritikuju, onda su ga ignorisali. Ovo što danas vidimo samo je vrhunac višegodišnjeg pokušaja diskriminacije i kriminalizacije.

Aleksandar M. Gajić, Centar za društvenu stabilnost Foto: Kurir Televizija

Sporna posmatračka misija EP i uloga Andreasa Šidera

Druga važna tema emisije bilo je pismo koje je Ana Brnabić uputila predsednici Evropskog parlamenta Roberti Metsoli povodom spornog sastava posmatračke misije za izbore 25. oktobra, posebno u pogledu ponovnog imenovanja Andreasa Šidera. Šukalo je izneo tvrdnju da je reč o pristrasnim posmatračima koji dolaze sa unapred zadatim ciljem.

- Reč je o ljudima koji su našoj javnosti već dobro poznati, nažalost po svojim ostrašćenim i negativnim stavovima, kao i po podršci grupacijama koje godinama pokušavaju da sruše institucije i izborni sistem Srbije. Šider je dokazani protivnik Srbije i Srpske napredne stranke. Odluka Evropskog parlamenta i njihove komisije da delegira takve predstavnike - među kojima je i Gordan Bosanac, koji je možda i interesantniji slučaj od samog Šidera, jasno govori o njihovim lošim namerama. Već sada možemo da pretpostavimo kakav će biti njihov izveštaj - biće prepun negativnih ocena o navodnom ugrožavanju prava, što je scenario koji smo već gledali. Pritom, za sve što su radili u decembru 2022. godine, nikada nisu odgovarali ni pred sudom evropske javnosti - poručio je Šukalo.

Slično viđenje situacije ponudio je i Gajić, naglašavajući da zvanični Brisel ne deluje kao nepristrasan sudija u ovom izbornom procesu.

- Naravno da se ništa neće promeniti. U ovom slučaju najbolje važi ona narodna: "Kadija te kudi, kadija ti sudi". To je najbolji opis cele situacije. Ako pogledate bilo koju rezoluciju o Srbiji koja je predložena ili izglasana u Evropskom parlamentu u protekle dve godine, jasno se vide i ton i namera pojedinaca zaduženih za komunikaciju sa našom zemljom. Evropski parlament se ovde ne postavlja kao neutralan posmatrač koji će ispratiti izbore, konstatovati da li je bilo nepravilnosti i vratiti se nazad. Umesto toga, šalju se ljudi koji unapred daju izuzetno ostrašćene i destruktivne izjave protiv vlasti u Beogradu. Njihov krajnji cilj je promena te vlasti kako bi u Srbiji dobili sagovornike spremne da ispune sve zahteve koje aktuelno rukovodstvo nije želelo da prihvati - poručio je Gajić.

04:46 Stručnjaci poručili: Evropski parlament se ovde ne postavlja kao neutralan posmatrač koji će ispratiti izbore Izvor: Kurir televizija

Izveštaji unapred napisani, cilj je pritisak na ulici

Na samom kraju, Gajić se upozorio da je uloga međunarodnih posmatrača i opozicionih struktura primarno usmerena na događaje koji slede neposredno po zatvaranju biračkih mesta.

- Ovde se uopšte ne radi o izveštaju, već o poruci koja se šalje građanima Srbije. Izveštaj je već unapred napisan i čeka u Briselu - oni ne moraju ni da dolaze osim da se formalno "čekiraju" i obiđu nekoliko biračkih mesta. Slanjem ovakve delegacije šalje se direktna podrška određenoj političkoj opciji i pokušava se zastrašivanje građana kako bi odustali od suverenističke politike.

Podvukao je i da se suština borbe premešta sa izborne volje na ulične pritiske, praćene specifičnim ideološkim pokretima.

- Njima sam izborni rezultat nije presudan, već ono što sledi u nedelju posle 20 časova. Za njih čitava akcija počinje tek nakon glasanja - nastojaće da po svaku cenu proglase pobedu, a zapravo će svoj poraz pokušati da nametnu na ulici. To nije nikakva odbrana rezultata, već direktan napad na državu. Pozadina cele te priče i Studentske liste nosi anarholiberalni karakter, a isti proces deetatizacije i delovanja ekstremno levičarskih pokreta danas gledamo širom Evrope - od Francuske i Italije do Velike Britanije - poručio je Gajić.

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Kurir.rs

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