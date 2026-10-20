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Čovek često toliko dugo gleda u ono što ga muči da zaboravi sve ono što mu život istovremeno pruža. Kada problem postane najveća stvar na svetu, lako je izgubiti iz vida da postoje i stvari na kojima možemo biti zahvalni.

Upravo na tu važnu, ali često zaboravljenu istinu podseća jedna priča o razgovoru žene i sveštenika.

Jedna vernica došla je kod sveštenika želeći da pronađe rešenje za problem koji ju je dugo mučio. Nadala se da će joj on pomoći savetom, utehom ili molitvom i da će ono što joj predstavlja teret nekako nestati.

"Pričala je sat vremena svoje doživljaje"

Ovu priču podelio je sveštenik Bojan Krstanović.

- Došla jedna žena kod jednog sveštenika. Imala je jedan problem i htela je da ga se reši. Da joj sveštenik nekako pomogne, da Bog učini da taj problem jednostavno nestane. Pričala je sat vremena svoje doživljaje tog problema zapetljavši se sama u svojoj priči - napisao je sveštenik Bojan na svom Fejsbuku.

Sveštenik Bojan Krstanović Foto: Printscreen/Youtube/BojanKrstanović

Posle sat vremena, vernica se malo naljutila na sveštenika koji je samo ćutao i gledao negde u daljinu potpuno nezainteresovan za to što nju muči.

- "Oče, šta Vi kažete na ovo." Sveštenik joj odgovori kratko i jasno: "Sestro, budi ti srećna što ti je baš to najveći problem, budi srećna što nemaš većih, nije to ništa."

"Ne zaboravi da zahvališ Bogu"

"Ali oče, meni je ovo najveći problem. Šta da radim?"

"Pa ti uživaj u životu, uživaj u svemu drugom što ti Bog daje, raduj se, trudi se, bori se..."

"Ali oče, šta ću sa ovim problemom?"

- "Ništa sestro, neka ga. Nosi. Trpi. Nemoj da si slabić. Prihvati to kao neko ko je hrišćanin na delu i u praksi. I da ne zaboravi da zahvališ Bogu što ti je to najveći problem u životu. Ne daj Bože da imaš pravih problema" - naveo je sveštenik i dodao:

- Priča je izmišljena ili možda nije, nema veze. Ali: Brate, nosi taj problem, trpi, neka malo muči, neka malo grebe, dobro je. Možda ti to treba, da te ojača, da te spremi za veće bitke.

Ne dozvoli da ti taj problem uništi sve drugo što imaš.

"Ne daj Bože da imaš pravih problema"

Poručio je vernicima da ne dozvole da mala životna muka zakloni sve radosti koje imaju i spreči ih da uživaju u onome što im život pruža.

- I da... Ne zaboravi da zahvališ Bogu što ti je to najveći problem koji imaš. Ne daj Bože da imaš pravih problema - zaključio je otac Bojan u svojoj objavi.