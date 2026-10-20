- Ovo što je uradio N1 poslednji put je u Srbiji viđeno 45. Onda su govorili "klasno osvešćeni", a sad kažu "stav redakcije". Jeste videli to? Čuli ste? Pa ništa. Jel' stav redakcije da vi ne možete da dođete na N1? Potpuno isto. Da, da. Potpuno isto. Samo što nisu mogli da kažu "klasno osvešćeni", malo im je glupo bilo, nego su hteli da kažu "politički osvešćeni". Oni su pametni i ne daju krezubom da se pojavi kod njih. Mržnjom vođenja. Apsolutno. Ali to je nešto drugo tu ima. Za mene je veoma zanimljivo ćutanje Evropske unije za jednu bukvalno nacističkog tipa diskriminaciju koja se dogodila. Ćute svi kao zaliveni, niko ni jednu reč ne izgovara. Baš mi je to interesantno, kao što su ćutali na nasilje koje se događalo u Srbiji, a bogami kada se dogodilo u Parizu, Milanu, oni i vojsku izvedoše. Tako je, tako je. A Vučić nijedan vodeni top nije izveo. Za 2 godine, ništa od svega toga.

- N1 je nama dao termin koji niko ne bi gledao i čekali su da pošalju ime jer ide 1 na 1 sa novinarom. Oni su čekali ime od Vladanke i ona je javila da ću biti ja, a onda smo shvatili da je meni stavljena žuta traka i da sam ja jedini zabranjen i da ne mogu da se pojavim. Ko je novinar, nemam pojma, meni je to svejedno, kao da ima razlike neke između njih. Na isti kalup su ih pravili. I zato su toliko sujetni, zato se toliko tuku između sebe, zato što ne mogu da podnesu jedni druge, i svaki misli da je najpametniji. Ja se sad smejem, a u trenutku sam se osetio veoma povređen... To je ponižavajuće da vam neko u zemlji u kojoj ste bili predsednik pokazuje kako tu nema demokratije, ali je dobro da to ljudi vide jer ja tu nisam kriv, već svi oni koji su to plaćali deceniju i nešto. Za mene je mnogo važnije da kažem ono što sam planirao da kažem tamo. Nisam hteo da se svađam sa njima, samo da im kažem da su lažovi i za "zvučni top", Jovanjicu, Sarajevo safari... - podsetio je Vučić.