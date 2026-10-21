Politika
"NIŠ JE VEČERAS POKAZAO DA ĆE NA SVAKI TEROR ODGOVORITI LJUBAVLJU" Brnabić: Niš za Aleksandra Vučića i ujedinjenu Srbiju!
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V.d predsednika Srbije Ana Brnabić poručila je da je Niš večeras još jednom pokazao srce i da će na svaki teror odgovoriti jedinstvom i ljubavlju.
- Niš za Aleksandra Vučića i ujedinjenu Srbiju! Blokaderi su svoj teror počeli u ovom predivnom, ponosnom gradu u martu 2025. Večeras je Niš još jednom pokazao srce i da će na svaki teror odgovoriti jedinstvom i ljubavlju. Hvala! Niš - grad pobednika! - napisala je ona na mreži Iks.
Detalje skupa pročitajte u posebnoj vesti.
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