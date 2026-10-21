Slušaj vest

V.d predsednika Srbije Ana Brnabić poručila je da je Niš večeras još jednom pokazao srce i da će na svaki teror odgovoriti jedinstvom i ljubavlju.

- Niš za Aleksandra Vučića i ujedinjenu Srbiju! Blokaderi su svoj teror počeli u ovom predivnom, ponosnom gradu u martu 2025. Večeras je Niš još jednom pokazao srce i da će na svaki teror odgovoriti jedinstvom i ljubavlju. Hvala! Niš - grad pobednika! - napisala je ona na mreži Iks.

Detalje skupa pročitajte u posebnoj vesti.

Ne propustitePolitikaTAKO TO RADI UJEDINJENA SRBIJA! Pogledajte veličanstvene prizore skupa u centru Niša iz drona - SRBIJA JE STENA, NIKADA JE POKORITI NEĆETE (FOTO)
niš.jpg
Politika"DECO, NEMOJTE DA VAS ČUJEM, IMAMO MNOGO POŠTENIH ALBANACA!" Vučić prekinuo pogrdne povike na skupu u Nišu i poslao JASNU PORUKU!
Aleksandar Vučić NIŠ Ujedinjena Srbija skup SNS (12).jpg
Politika"SRBIJA JE NEPOKORENA TVRĐAVA" Vučić: Bez obzira na milijarde uložene da sruše zemlju spolja, pobedićemo ih i opet ćemo da pružimo ruku našoj braći i sestrama
WhatsApp Image 2026-10-21 at 18.50.15.jpeg
Politika"21. MARTA PROŠLE GODINE BILA MI JEDNA OD NAJTEŽIH NOĆI U ŽIVOTU" Vučić o užasnim scenama blokadera: To je bila kristalna noć u kojoj se sve videlo
WhatsApp Image 2026-10-21 at 18.29.52 (1).jpeg