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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić komentarisao je večeras ljude koji su na "studentskoj listi"

- Nemojte da smetnete s uma: sa koliko mržnje gledaju u sve one koji su od njih bolji. Nemojte da smetnete s uma da na njihovoj listi nema ni jednog Srbina sa Kosova i Metohije. Od njih 250, nema ni jednog Srbina sa Kosova i Metohije. Ni jednog, slovima i brojem. Od njih 250, nema ni jednog seljaka, domaćina. Od njih 250, nećete verovati, nema ni jednog radnika. Od njih 250, nema ni jednog studenta. A kod nas, mi imamo i najvećeg "naučnika" današnjice, Stojana Radenovića, ali mi se dičimo i radnicima i seljacima, domaćinima. Imamo mnogo ljudi sa Kosova i Metohije koji žive na Kosovu i Metohiji, jer to je Srbija za nas - rekao je Vučić.

Kako je naveo kako "oni ništa ne razumeju".

- Pre neko veče, neki od tih nesrećnika koji "ništa ne zna", a sve stručnjaci, onako, kad stave kravate, reko bi: vidi ga što je stručan, lepa mu kravata. Valjda kravata određuje čoveka, a ne ono što zna i što radi. Svašta biste pomislili. E, jedan od njih se pojavio i kaže: "Pa mi smo, kaže, jedina lista koja je vodila kampanju na Kosovu i Metohiji. " Pa samo je vas Albin Kurti pustio, nikog drugog Kurti nije hteo da pusti na Kosovu i Metohiji. Pa ni to ne znate, sram vas bilo. Pa ništa ne znate o Kosovu i Metohiji, ništa ne razumete. Nikad niste bili ni zainteresovani. Pa vi pomislili, kad vas tamo Rašić i njegov sin dočekuju, kad vas Kurti dočekuje, vi mislite da vas to Srbi dočekuju i da vas Srbi vole? Ne, okrenuli ste leđa srpskom narodu i dobili podršku Albina Kurtija. Pre neko veče igrali su kolo ovde, Albin Kurti im vodi kolo. Albin Kurti, sin Nenada Rašića, gori od Albina Kurtija im ovde vodi. Vodi kolo. Gori od njega - rekao je Vučić.

Prema njegovim rečima, vodimo srpsku politiku, ali to nije politika protiv Albanaca ili protiv bilo koga drugog.

- I uvek će biti srpska, i uvek ćemo da štitimo naše nacionalne interese. Dame i gospodo, dovoljno je da pogledate ko njih podržava. Čuli ste za Albina Kurtija, čuli ste za Milojka Spajića i Mila Đukanovića, čuli ste za Andreja Plenkovića. To su oni koji njih podržavaju. Dovoljno je da čujete i pogledate ko je nas podržao. Od svih slobodoljubivih naroda u svetu, znate šta misle Kinezi. Čuli ste šta je rekao Vladimir Vladimirovič Putin. Čuli ste i Roberta Fica, našeg slovačkog prijatelja. Pa vi odlučite. Razmislite ko nam više dobra želi. Njih je podržala Nataša Kandić. Ako neku listu podrži Nataša Kandić, pa zar vam nije sve jasno, ljudi? Zar vam nije sve jasno ovde u slobodarskom Nišu? Pa zamislite da budete na listi koju podržava Nataša Kandić. Pa ja bih glasao za suprotnu listu da sam sve ja na toj listi. Valjda vam je sve jasno, valjda ste sve razumeli - rekao je Vučić.