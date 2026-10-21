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Lista "Ujedinjena Srbija" održala je večeras veličanstven skup na Trgu kralja Milana u Nišu.

Reke ljudi slivale su se ceo dan u centar grada, a nosilac liste i kandidat za premijera Aleksandar Vučić stigao je na Trg sa kolonom građana koja se kretala od Niške tvrđave.

Skup Ujedinjene Srbije u Nišu Foto: Kurir

Snažne poruke jedinstva, sloge i borbe za bolje sutra poslate su večeras iz grada na Nišavi.

Vučić je poručio da je Srbija nepokorena tvrđava i stena i da će ta lista na izborima u nedelju ubedljivo da pobedi.

Detalje skupa pročitajte u posebnoj vesti.

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