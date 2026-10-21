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Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" obratio se okupljenim građanima na masovnom skupu pomenute liste na Trgu kralja Milana u Nišu.

Tokom govora, kada je začuo da su pojedini počeli da dobacuju pogrdne povike na račun Albanaca, Vučić je zagrmeo:

- Deco, nemojte da vas čujem. Mi u Srbiji imamo mnogo poštenih Albanaca - rekao je. 

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Kurir.rs

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