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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić rekao je večeras da su velike pare došle u Srbiju kako bi razvili mržnju među narodom u Srbiji.

- Ja namerno to ne govorim o našim sestrama i braći odavde, zabludelim, koji ne shvataju koliko su bili zloupotrebljeni i koliko je novca spolja ubačeno da bi oni na takav način danas mislili. Oni i ne sanjaju koliko para su dobili N1, Nova S, nevladine organizacije, da bi takvu mržnju unutar našeg naroda razvili. I zato, bez obzira na milijarde koje su uložili da sruše našu zemlju spolja, mi ćemo sve da ih pobedimo u nedelju, i opet ćemo da pružimo ruku našoj braći, našim sestrama ovde - rekao je Vučić i nastavio:

- A vama spolja, da znate da je Srbija ne samo orah, Srbija je kamen za vas koji nikada nećete moći da slomite. Srbija je stena, Srbija je tvrđava, nepokorena, i nikada je pokoriti nećete. Srbija je slobodna, nezavisna i suverena država, bila i ostaće. Srbija će da čuva svoju teritoriju, Srbija će da čuva Povelju Ujedinjenih nacija i svoj Ustav, i svoje Kosovo i Metohiju, i Srbija će biti uz svoj narod u Republici Srpskoj.