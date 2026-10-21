- Sasvim vam lično govorim.To je bila kristalna noć u kojoj se sve videlo, kada su siledžije krenule na čestite ljude koji su im bili krivi samo zato što su hteli da održe nekakvu malu tribinu, samo zato što su hteli da iskažu drugačiji politički stav, drugačije političko mišljenje. Napadali su žene, devojke, kamenicama, jajima, lekare, one koji su im lečili, i očeve i majke, i njih. Sve su to radili - rekao je Vučić.

- Krenuo je da se rađa otpor slobodarski nastrojenih ljudi, ljudi koji nisu hteli da Srbija nestane kao što je te noći u Nišu nestala. Ljudi koji su želeli da se sve vrati u normalu, ljudi koji su želeli da vrate svoje pristojne živote, da vrate svoje porodične vrednosti, da vrate sve ono normalno što su uvek imali. I ništa više od toga ljudi nisu tražili, samo su hteli da budu svoj na svome. I da ih niko ne dira. I tada smo krenuli da se borimo. Imali smo skupove ovde, pogledajte ovaj skup večeras, pogledajte ovaj predivni skup večeras, pobednički, i hvala vam za sve to što ste izdržali. Hvala svima vama, junacima, koji ste imali hrabrosti da se suprotstavite moćnim protivnicima spolja - rekao je Vučić.