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Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" obratio se okupljenim građanima na masovnom skupu pomenute liste na Trgu kralja Milana u Nišu.

Vučić je na binu izašao uz pesmu "Ruzmarin", a onda se Nišom zaorilo "Vučić Aleksandar...", potom i "Aco, Srbine". Između ostalog, predočio je građanima i plan u šest tačaka, za šest oblasti.

- Došao sam da vam predočim plan, plan koji je u 6 tačaka, u svih tih 6 oblasti, od dalje industrijalizacije i investicija. Plan je da u 5 okruga na jugu Srbije dovedemo 20 velikih fabrika gde će primanja biti značajna, a koje će da podignu, na svaki način, snagu juga, gde ćemo konačno ono što je 500 i 600 godina značilo zaostajanje da znači izjednačavanje i dostizanje nivoa i Beograda i Novog Sada. To znači ulaganje u turizam, to znači ulaganje u poljoprivredu, ali to znači ulaganje i u gradske trgove, puteve i dalju infrastrukturu, od vodosnabdevanja do kanalizacije. I sve ćemo to da radimo ovde, i davaćemo subvencije za prehrambenu prerađivačku industriju duplo veću nego za druge delove Srbije. Ovde nedostaju i logistički centri i hladnjače, i bolja otkupna cena za naše seljake, poljoprivredne proizvođače, i sve je to što će na jugu i na istoku Srbije da bude posebno plaćeno iz državne kase. To će da doprinese još bržem razvoju - rekao je i dodao:

- Plata u Nišu pre 12 godina je bila 309 evra prosečna, danas je 1.007 evra. Je li dovoljno dobro? Nije. Ali mora, i moraćemo još mnogo da radimo, i uveren sam da će biti bolje. Imam energiju da zajedno sa vama nastavim da radim žestoko, da nastavim da radim pošteno, i da Srbija ide ovom brzinom napred, i da ide još brže. Vlada će da ima svega 12 ministara, ali ministara koji će da rade danonoćno, koji će da se bore za svoj narod, a ne ministara koji će da se bore za sebe. I isto tako, menjaćemo ljude na lokalu, sve one koji neće da razgovaraju sa narodom, sve one koji neće da brinu o narodu.

1/9 Vidi galeriju Vučić stiže na skup u Nišu Foto: Nemanja Nikolić

O obilasku Srbije

- Jer vi to zaslužujete, vi ste ti koji njih birate i koji svakog od nas birate. Ta briga o ljudima mi je najvažnija. Obišao sam sve opštine juga Srbije u prethodnih nekoliko meseci. Slušao sam vas. Slušao sam ljude. Slušao sam narod. Video sam da vas najviše boli to što vas neko ne sasluša, što neko neće da vas primi, što neko neće da vas čuje. Ne samo što ću ja biti uvek otvoren da vas čujem i saslušam, već i svi moji saradnici će to morati da rade, inače će biti promenjeni. U zdravstveni sektor smo ulagali mnogo i nikada dovoljno. I u Prokuplju smo podigli velelepnu bolnicu. Je li dovoljno? Nije. Zato što hoću da svaki domaćin, i u Matejevcu i u Medoševcu i u Gadžinom Hanu, u svakom mestu, može da ode kod lekara bilo kojeg dana, da može da ode da popravi zube, da može da ode da uradi šta god mu je volja, i da mu ta lekarska zaštita, zdravstvena zaštita i nega bude dostupna na svakom mestu. Ako toliki novac ulažemo, onda ta nega i zaštita moraju da budu dostupni svima. Zato vas molim da razumete da je taj deo programa za mene najvažniji. Milijardu i 300 već u naredne 2 godine ćemo da potrošimo da bismo svuda bolnice i domove zdravlja u potpunosti obnovili, širom Srbije, i naročito ovde na jugu Srbije. To je za mene zakletva i najsnažnije moguće obećanje - naveo je.

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