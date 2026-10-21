Politika
"JA VEČERAS PRED VAMA POLAŽEM ZAKLETVU"! Vučić govor u Nišu počeo moćnom poruku narodu, a onda poručio: Javite Srpskoj da je volimo, volimo i Kosovo i Metohiju"
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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić obratio se večeras građanima okupljenima u Nišu.
Vučić je na binu izašao uz pesmu "Ruzmarin", a onda se Nišom zaorilo "Vučić Aleksandar...", potom i "Aco, Srbine"...
- Hvala vam za ljubav i podršku. Hvala vam što vas kiša nije oterala. Ja večeras pred vama polažem zakletvu -
Vučić je potom pozvao okupljene na aplauz za Milorada Dodika i Tomislava Nikolića.
- Javite Srpskoj da je volim. Volimo KiM, jer KiM su deo Srbije. Volimo te narode koji na KiM čuvaš naše srpsko ime i prezime - poručio je Vučić.
Detalje skupa pročitajte u posebnoj vesti.
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