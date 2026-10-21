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Nosilac liste "Ujedinjena Srbija" Aleksandar Vučić obratio se večeras građanima okupljenima u Nišu.

Vučić je na binu izašao uz pesmu "Ruzmarin", a onda se Nišom zaorilo "Vučić Aleksandar...", potom i "Aco, Srbine"...

- Hvala vam za ljubav i podršku. Hvala vam što vas kiša nije oterala. Ja večeras pred vama polažem zakletvu -

Vučić je potom pozvao okupljene na aplauz za Milorada Dodika i Tomislava Nikolića.

- Javite Srpskoj da je volim. Volimo KiM, jer KiM su deo Srbije. Volimo te narode koji na KiM čuvaš naše srpsko ime i prezime - poručio je Vučić.

Detalje skupa pročitajte u posebnoj vesti.

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