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Lider Saveza nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) Milorad Dodik obratio se okupljenim građanima na velikom skupu liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" u Nišu.

- Dragi Aleksandre, čuli smo poruku, a ja sam ovde došao da ti kažem, u ime ljudi iz Republike Srpske, da i mi volimo tebe, volimo Srbiju. Došli smo ovde da te podržimo, da ne odustanemo. Draga moja ujedinjena srpska braćo, ovde, na važnom okupljanju u Nišu, želim da kažem da smo nedavno ostvarili jednu veliku pobedu u Republici Srpskoj, ali mi smo to razumeli samo kao prvu etapu. Naša konačna pobeda je 25. ovog meseca, glasajući za ujedinjenu Srbiju i Aleksandra Vučića. Njegov tim, njegov odnos prema Republici Srpskoj, on je onaj koji nas je zadužio, on je onaj u koga verujemo. Aleksandar Vučić je čovek koji ne izdaje svoj narod, Aleksandar Vučić je čovek koji brani svoj narod, Aleksandar Vučić je čovek koji će nastaviti da gradi odlične odnose sa Republikom Srpskom. I ja sam svedok svih prethodnih 25 godina, znam svejednog predsednika Srbije i Vlade Srbije, odnos prema Republici Srpskoj sa Aleksandrom Vučićem i Tomom Nikolićem bio je najbolji mogući, bez ikakvih svađa među nama. Onaj koji je budio nadu, koji je davao smisao života. Mi iz Republike Srpske smo zagledani: volimo Srbiju, volimo je zato što je to naša zemlja. Mi živimo život jednog naroda i jedne države, iako su nas podelili - rekao je i dodao:

- Ovi međunarodni zlikovci, mi živimo naš srpski san. Šta god ko nam rekao od ovih neprijatelja u okruženju koji žele slabu Srbiju, a Aleksandar Vučić je kriv što je Srbija jaka i što je ne vole, oni žele da je vide slabu, onu koja je podložna, onoj kojoj odlučuje neko drugi. Gledao sam to, gledao sam svojim očima, bio tužan. Ali kad je Aleksandar Vučić došao i kad se pojavio na međunarodnoj sceni, počelo je da se menja međunarodni položaj same Srbije. Gledao sam, znam, svjedok sam toga. I nemojte dozvoliti da nas vraća neko na vrijeme, kada smo bili poniženi, kada smo bili udareni, padali, i kada nismo znali gdje idemo. Aleksandar Vučić postavio je ciljeve, oni su jasni: srpski narod, Srbija. Nisam upoznao čovjeka koji više voli Srbiju, koji je predan Srbiji, koji radi za Srbiju kao što je to Aleksandar Vučić!

Foto: Nemanja Nikolić

- Autoritet na međunarodnom planu je vidljiv. Bio sam nedavno na sastanku sa predsednikom Vladimirom Putinom. Pitao me za Aleksandra Vučića, pitao me za njegovo zdravlje, i ja sam rekao da smo zajedno na jednoj pobedničkoj turi. I ono što je poručio Srbima: dobro čujte šta je rekao Vladimir Putin, a to je da je njegova podrška Aleksandru Vučiću i njegovoj politici neupitna, i da Rusija zna da ceni politiku neuvođenja sankcija, zna da ceni ono što Aleksandar Vučić radi za svoj narod gde god se on nalazi. Aleksandar Vučić, zajedno sa svojim timom, a i nama iz Republike Srpske, otvorio je proces dijaloga sa najmoćnijom zemljom sveta, Sjedinjenim Američkim Državama. Neće valjda srpski narod biti onaj koji će propustiti još jednu istorijsku šansu, a to je da definiše strateške odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama kao što ima strateške odnose sa Rusijom, Kinom i drugim najvažnim zemljama - rekao je i dodao:

- Nama u Republici Srpskoj to mnogo znači. Mi znamo šta je borba svaki dan, kao što to zna Aleksandar Vučić. Uvek nam imponuju poruke koje nam šalje. Znamo danas da smo sigurni. Mi želimo dobro Srbiji. Mi želimo dobro svakom čoveku u Srbiji. Ali ono što znamo jednako tako je da prekinuti ovaj put i niz pobeda jačanja Srbije, izgradnje autoputeva, škola, bolnica i svega onoga što ostavljaš iza sebe, a političar se, i državnik kakav je Aleksandar Vučić, samo se meri po tome šta je ostavio iza sebe, a ne šta demagoški priča kao razni profesori koji nikada ništa nisu uradili, nikada nisu isplatili ni jednu platu, nikada nisu isplatili ni jednu penziju, zar mislite da bi znali da to urade bilo kada?

Sa Aleksandrom Vučićem sigurni smo u našu bezbednost, istakao je.

- Ta odgovornost mora da ovaj narod isporuči Aleksandru Vučiću, koji zna kako se to radi i kako se to obezbeđuje. Sa Aleksandrom Vučićem sigurni smo u mir, i sigurni smo u našu bezbednost. Teški globalni procesi koje gledamo zahtijevaju državnika i čoveka koji će znati postaviti politike i odnos zemlje prema tim događajima, ne dozvoljavajući da uvuče narod u destabilizaciju i probleme. A to danas može da uradi jedino Aleksandar Vučić. Sve je drugo improvizacija, sve je drugo neodgovornost. Aleksandar Vučić je veliki Srbin. Vi to znate. I ja ga tu negde pratim, ali još nešto sam tu po gabaritima nešto ispod, ali po uverenjima smo zajedno s njim.

Foto: Videoplus

- Ne smijete dozvoliti, Srbijo, ne smiješ dozvoliti da udareni srpski lider od strane tih belosrpskih hokštaplera koji mu sada kuca ono na vrata, što su željeli nama pobjede. Zato Aleksandar Vučić mora da bude podržan od svih Srba, gdje god imaju pravo glasa, i mi u Republici Srpskoj. Aleksandre, isporučujem ti rezultat iz Republike Srpske, šta god ovi govorili, ovakvi ili onakvi, s kojim ćeš sigurno biti zadovoljan. S tobom ću slaviti u nedjelju naveče. Uvjeren sam u pobjedu. I nije ovo samo pobjeda Aleksandra Vučića, ovo je pobjeda svih vas, sve jednog po jednog, i onih koji nisu danas ovdje, i mene. To je pobjeda svih. Mi ne smijemo dozvoliti da nam Srbiju više niko oskrnavi, ne smijemo dozvoliti da budemo narod koji se vodi. Mi moramo imati državnika i lidera koji vodi ovaj narod. I nemojte, nemojte, poboga vas molim, da o tome bilo ko drukčije razmišlja. On je, ja sam gledao kako je na sastancima, međunarodnim forumima, kada neko dirne Srbiju, previše je da govorim o tome, ali ja sam svedok i mogu da kažem:

- Kad je Tači rekao: "Ne želim da vidim zajednicu opština na Kosovu, jer bi to ličilo na Republiku Srpsku." A ja kažem: "Slušaj ti, ti si u Srbiji, pa te neću napasti." Aleksandar Vučić kaže: "Ma dosta mi je tebe," haha, ono žena što je bila na sastanku, sve su mislili da je gotovo. A to "dosta tebe" ima još mnogo riječi iza, ali nisu primjerene za ovdje. Dakle, znamo mi kako se to bori: borac za Srbiju, borac za srpske interese, borac da Srbija bude jača, borac za čitav srpski narod je Aleksandar Vučić, i ja ću biti s njim. Pobijedio sam zato što znam da će Aleksandar Vučić pobijediti ovdje. Sve drugo je besmisleno. Živi i zdravi bili. Živio Aleksandar Vučić! Možete vi jače: Živio Vučić! Živela Srpska! Živela Srbija! Živeli i zdravi bili.

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