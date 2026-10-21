Slušaj vest

Danas od 17.40 na Kurir televiziji pratite specijalnu emisiju posvećenu predizbornom skupu liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija” u Nišu. Uživo ćemo slikom prenositi obraćanja, naši reporteri Anđela Vujanović i Luka Šindik izveštavaće sa lica mesta, dok će voditeljka i urednica Silvija Slamnig, sa gostima u studiju, analizirati ključne poruke skupa.

Gosti u studiju biće:

Saša Milovanović, generalni direktor Kurira

Borko Kašanski, izvršni njuz direktor Kurira

Zoran Babić, funkcioner SNS

Aleksandra Tomić, članica predsedništva SNS

Bojan Bilbija, urednik lista "Politika"

Zorana Mihajlović, bivša potpredsednica Vlade i ministarka energetike

Emilija Marić, direktorka Novosadske televizije

Rajko Kapelan, politički analitičar

Kapelan je pričao o tome što je Aleksandar Vučić dobro došao u svaki predeo Srbije, pa je istakao da je najpoželjniji tamo gde su pričali da ne sme da se pojavi.

Foto: Kurir Televizija

- Najpoželjniji je tamo gde su govorili da ne sme da se pojavi. Imali smo impozantan skup u Novom Sadu, Čačku, ali sada i Niša kada su govorili da neće biti ovolika podrška tu. Šta će im sada biti izgovor, zašto je ovo ovako prošlo? Ovako je prošlo jer ljudi ne žele podele, zabrane ili ekstremizam - rekao je Kapelan.

Zoran Babić je komentarisao to što predsednik nije preskočio niti jedno mesto u Srbiji tokom kampanje.

Foto: Kurir Televizija

- Predsednika Vučića poznajem jako dugo, još pre nego što smo se bavili politikom, a sada kada vršimo vlast, nekoliko puta me je ispravljao ili pitao za mesta koja nisu velika, znao je raskršća, domaćine po selima, a ne samo što je poznavao geografski sve to, nego je i tada bio, kao i sada, veoma dostupan za sve ljude kojima je pomoć potrebna, ali i oni koji imaju ideju ili kritiku - rekao je Babić.

Aleksandra Tomić je istakla da iz stranke već dve godine imaju konstante odnose sa građanima.

- Moje kolege i ja svakodnevno, u protekle dve godine, imamo kontakte sa građanima. Mnogo toga se promenilo. Kada je Studentska lista izašla sa kandidatima i programom iz "chatGPT" došlo je do toga da je jedini način za budućnost Srbije glasanje za Aleksandra Vučića. Po slikama sa skupa vidimo koliko je jug Srbije emotivan, a naročito u ovom trenutku kada je država izuzetno ugrožena, a to prepoznaju i te kako građani sa juga - istakla je Tomić.

Uživo iz Niša

Luka Šindik je izneo atmosferu uoči skupa, ali i kakvo je vreme i situaciju u vezi muzičkog programa.

01:17 Luka Šindik o atmosferi uoči skupa u Nišu Izvor: Kurir televizija

- Ovde je već velika gužva, a kiša sipi, pa su kišobrani otvoreni, tako da nije ništa strašno. Muzički program je u jeku. Centralna poruka skupa biće poruka skupa i jedinstva, ali i razna ulaganja za region i Niš. Tu su Tomislav Nikolić i Dodik koji će se obratiti pre obraćanja Aleksandra Vučića. Ovde su hrana i piće obezbeđeni, ali i program za najmlađe, pa se ljudi slikaju sa maskotom koja ide svuda - rekao je Šindik.

Gradonačelnik Niša, Dragoslav Pavlović, je uoči skupa izneo sledeće:

Foto: Kurir Televizija

- Iz Niša šaljemo poruku ujedinjene Srbije, jedinstvo svih naroda koji žive ovde. Danas će naš Aleksandar Vučić sa bine pozvati sve Srbe na zajednički život, ali i normalizaciju i da se glasa na izborima za najbolji listu, za listu "Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija". Niš može da uvidi koliko je politika Vučića proteklih godina donela našem narodu. Otvarala su se nova radna mesta, ulaganje u zdravstvo, novi KC, a sada gradimo novo porodilište...

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama Mondo INC uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.