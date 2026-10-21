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Bivši predsednik Srbije Tomislav Nikolić gost je na velikom skupu liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" u Nišu, gde se obratio okupljenim građanima.

Nikolić je izašao na binu uz dobro poznati hit "Niška Banja".

- Poštovani građani Niša, dragi moji Nišlije, 14. oktobra obeležena je 82. godišnjica oslobođenja grada Niša u Drugom svetskom ratu. Niš je oslobođen pre Beograda, Kragujevca, Novog Sada; tada smo se za 10 dana, jednom i zauvek, oslobodili vladavine stranaca. Obećavamo vam da nas nikada više neće pokoriti niko, pa ni ovi koji sada pokušavaju da kontrolišu Srbiju, da omađijaju našu decu i njihove postupke podrede svojim interesima - rekao je na početku.

Kako je dodao, nije najboljeg zdravstvnog stanja, ali priliku nije mogao da propusti da dođe i podeli koju reč sa Nišlijama.

Bivši predsednik je potom i zapevao hit "Stavi ruzmarin" uz okupljene.

- Vaš grad, naši suparnici na izborima nazivaju gradom raskršća. Srbiju ne čeka nikakvo raskršće, nikakva neizvesnost; imamo svoj utemeljeni put kojim se krećemo od 2012. godine. Ujedinjena Srbija će nastaviti dalje tim putem, dok ne ostvarimo cilj da svaki stanovnik živi po meri dostojnog čoveka. Zato bih Niš nazvao centrom ujedinjenja. Niš ima svoju istoriju, tradiciju, kulturu, i posebno narečje srpskog jezika koji treba da čuvate dok postojimo. Nije raskršće, nema neizvesnosti; neizvesnost je prihvatljiva u nauci, u laboratoriji, ali je nespojiva sa svakodnevnim životom. Domaćini ne žele da žive u neizvesnosti; ona donosi samo brigu i strahovanje za one za koje su odgovorni. U nedelju su izbori. Za razumne ljude, to je dan kada prestaju sukobi, svađe i podele; kada pobednik počinje da radi, a poraženi u skupštini nastavlja borbu do sledećih izbora. Onaj koji posle izbora ne prihvati volju naroda i počne da izaziva sukobe, nije razuman! - istakao je.

Foto: Video plus

Moćna poruka blokaderima

- Ili je prinuđen da se ponaša nenormalno zato što ima takav nalog, kao predstavnici liste frustriranih profesora koji izjavljuju da će izbori "biti pošteni" samo ako oni pobede? Pa, Aleksandar i ja smo do 2012. godine najčešće osvajali najveći broj poslaničkih mesta, ali drugi, iz straha od reakcije sa Zapada, nisu smeli da nam se pridruže. Nikada nismo pravili nemire, ali nismo ni klonuli; dizali bismo glavu i nastavljali dalje. Ništa nije normalnije od prihvatanja volje građana. Zašto vam govorim ovo? Zato što ćemo u nedelju da pobedimo, i Aleksandar će preuzeti najtežu funkciju u zemlji. Već u ponedeljak, 26. oktobra, mora da se razmišlja o platama, penzijama, energetskoj sigurnosti. Neće biti vremena za one koji nisu zadovoljni rezultatima izbora. Moj savet blokaderima je da prebroje glasove, priznaju rezultate i počnu da se spremaju za ozbiljnu političku borbu. A scenaristi će im ponovo dati novac; oni se ionako samo igraju sa tuđim sudbinama - naveo je.

Spomenuo je rast i razvoj Srbije, koja će tek da raste i da se razvija.

- Zašto nam treba kontinuitet? Ljudi, u celoj Evropi samo na našim pumpama nema više od 2 vozila u redu. Samo kod nas su cene gasa, struje, grejanja tolike da svaki građanin može da ih podnese. Samo kod nas je stopa rasta veća nego u bilo kojoj razvijenoj zemlji Zapada, a stopa nezaposlenosti na istorijskom minimumu samo kod nas. Neko ko nije prolazio 5 godina ne prepozna put kojim se kreće. Izgrađeno je mnogo fabrika, puteva, pruga, imamo potpuno nove bolnice, kliničke centre poput ovog u Nišu, nabavlja se najsavremenija medicinska oprema, imamo visok priliv stranih investicija i konstantan rast prosečnih plata i penzija. Samo mi imamo dobre odnose sa celim svetom. Samo mi ne služimo nijednoj od četiri najveće sile. Samo mi ćemo po svaku cenu sačuvati Kosovo i Metohiju, tako nam Svetog Trojstva i ova tri pravoslavno sastavljena prsta Srbiju u svim njenim pobedama predvode Aleksandar Vučić.

1/12 Vidi galeriju Krcat Trg kralja Milana Foto: Kurir

- Srbiju, u svim njenim pobedama, predvodi Aleksandar Vučić i Srpska napredna stranka. Ne postoji još jedan "sin Srbije" koji bi mogao uspešno da nastavi do sada postignuto ili započeto. Proteklih 14 godina, svaki dan svog života, Aleksandar je posvetio ekonomskom napretku Srbije i još nije zadovoljan. Ne odustaje. Ima želju, ideju i planove kako dalje, kako bolje. A nije mu bilo lako. Orkani su duvali sa raznih strana, i duvaće i dalje. Ali da vam ponovim još jednom: hrast bez korena ne može da pobedi oluju. Ja sam ponosan što sam deo korena. Snaga jedne zemlje ogleda se u njenom vođstvu - rekao je i dodao:

- Ali i u slozi, spremnosti ljudi da zajedno rade za zajednički cilj. Budite istrajni i vi, kao i on. Pokažite da smo Ujedinjena Srbija uprkos svima i uprkos svemu. Zato vas pozivam da ga u nedelju podržite, da mu svojom podrškom odamo priznanje za sav njegov trud. Svakim glasom koji mu damo 25. oktobra, obavezivaćemo ga da nastavi da se bori za sve nas. Neće mu biti teško; odavno je izabrao svoj časni put. Na mnoga ljeta, Aleksandre, srećan nam 18. rođendan Srpske napredne stranke, živela Ujedinjena Srbija! Javite Srpskoj da je volimo! Republika Srpska nije samo ime! - završio je.

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Kurir.rs