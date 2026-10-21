- Ovo smo Mile i ja na zadnjem sedištu moje škode na putu ka Nišu. Naravno, kiša pada. Bez obzira na to, zahvalan narodu i ljudima kojima ne smeta ni kiša. I posebno zahvalan predsedniku Dodiku što je pomagao, trudio se, koliko god je mogao, u ovoj našoj kampanji da pokaže koliko je važna veza između Srpske i Srbije. I hvala mu za svih ovih 14 godina, rekao bih, najbližih odnosa Srbije i Srpske u našoj istoriji. Nadam se pobedi u nedelju, i to će biti pobeda ne samo za ljude u Srbiji, već za celu Republiku Srpsku - rekao je Vučić.