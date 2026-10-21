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-25. oktobra pobediće "Ujedinjena Srbija", nemamo dilemu: glasaćemo za broj 1, da podržimo politiku kontinuiteta mira i stabilnosti - jasno su poručili građani koji su se danas okupili u Nišu na skupu liste "Ujedinjena Srbija".

00:26 4 Skup u Nišu Ujedinjena Srbija Izvor: Kurir

1/12 Vidi galeriju Krcat Trg kralja Milana Foto: Kurir

Reke ljudi slile su se na Trgu kralja Milana u Nišu, a na trgu je postavljeno i nekoliko video bimova na kojima će oni koji su daleko od bine moći da prate govor Aleksandra Vučića.

00:19 5 Skup u Nišu Ujedinjena Srbija Izvor: Kurir

1/14 Vidi galeriju Krcat Trg kralja Milana Foto: Kurir

Simpatizeri koalicije oko SNS nose zastave Srbije, balone u bojama srpske trobojke, zastave Srpske napredne stranke, transparente “Krojimo budućnost, čuvamo stabilnost - Jumko veruje Vučiću”, “Ujedinjena Srbija pobeđuje”, “Ništa nam ne treba, samo pobedi”.

00:14 3 Skup u Nišu Ujedinjena Srbija Izvor: Kurir

00:16 Skup u Nišu Ujedinjena Srbija Izvor: Kurir

Mladi, stari, deca, bake i deke - Niš je danas ustao, a Srbija je složna u tome da jedinstvom odbrani Srbiju i njenu buućnost!

00:20 2 Skup u Nišu Ujedinjena Srbija Izvor: Kurir