SRBIJA JE USTALA I ŠALJE MOĆNU PORUKU IZ NIŠA! Budućnost zemlje brani se jedinstvom naroda-ovi prizori govore više od 1.000 reči (FOTO/VIDEO)
-25. oktobra pobediće "Ujedinjena Srbija", nemamo dilemu: glasaćemo za broj 1, da podržimo politiku kontinuiteta mira i stabilnosti - jasno su poručili građani koji su se danas okupili u Nišu na skupu liste "Ujedinjena Srbija".
Reke ljudi slile su se na Trgu kralja Milana u Nišu, a na trgu je postavljeno i nekoliko video bimova na kojima će oni koji su daleko od bine moći da prate govor Aleksandra Vučića.
Simpatizeri koalicije oko SNS nose zastave Srbije, balone u bojama srpske trobojke, zastave Srpske napredne stranke, transparente “Krojimo budućnost, čuvamo stabilnost - Jumko veruje Vučiću”, “Ujedinjena Srbija pobeđuje”, “Ništa nam ne treba, samo pobedi”.
Mladi, stari, deca, bake i deke - Niš je danas ustao, a Srbija je složna u tome da jedinstvom odbrani Srbiju i njenu buućnost!
Detalje skupa pročitajte u posebnoj vesti.