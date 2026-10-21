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Veliki broj građana okupio se danas na Trgu kralja Milana u Nišu se održava skup liste "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić", na kojem će se obratiti nosilac te liste Aleksandar Vučić.

Okupljeni nose zastave Srbije, balone u bojama srpske trobojke, zastave Srpske napredne stranke, transparente “Krojimo budućnost, čuvamo stabilnost - Jumko veruje Vučiću”, “Ujedinjena Srbija pobeđuje”, “Ništa nam ne treba, samo pobedi”.

Među porukama mira i stabilnosti posebno se izdvojila jedna - zastava sa likom vladike Nikolaja, kojom su građani poslali jasnu poruku: Vladika Nikolaj nije Stepinac!

00:20 Vladika Nikolaj nije Stepinac Izvor: Kurir

Lik našeg sveca moćan je odgovor je blokaderima i predstavnicima "studentske liste" koji su izjavili da je vladika Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac.

I sam Vučić je pre neki dan rekao da građani treba da razmisle da li žele da glasaju za listu čiji su lideri Porfirija nazivali Profitije i rekli da je vladika Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac.

Govoreći o Studentskoj listi, Vučić je rekao da su oni prihvatili svakoga, dodajući da ne razume one koji su Srbi, pravoslavci, profesori ili nastavnici i podržavaju one koji su rekli da je vladika Nikolaj isto što i Alojzije Stepinac.