Slušaj vest

Uoči vanrednih parlamentarnih izbora 25. oktobra, Srbija se suočava sa važnim bezbednosnim i političkim pitanjima. U Novom Sadu uhapšeni su pripadnici grupe za koju se sumnja da je pripremala nasilje i izazivanje nereda na izborni dan, dok se istovremeno nastavlja politička polemika o kampanji, studentskoj izbornoj listi i odnosu prema biračima.

Aleksandar Vučić obratio se građanima putem TikToka, govoreći o političkoj atmosferi i kampanji koja se vodi protiv njega. Ilija Srdanović govorio je o studentskoj listi i kandidatima, a izjave reditelja Siniše Kovačevića o biračima, njihovim godinama i obrazovanju otvorile su pitanje političke odgovornosti i poštovanja demokratskih principa.

1/7 Vidi galeriju Potpisavanje liste Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija Foto: Kurir

Izbore će pratiti delegacija Evropskog parlamenta, a gosti emisije "Kurir i tačka" Nina Kuburović, kandidat na listi "Aleksandar Vučić- Ujedinjena Srbija" i Aleksandar Jerković, programski direktor Odbora za kontrolu i opservaciju diskutovali su o tome šta politički akteri nude građanima.

Hapšenja

Miša Bačulov hitno se oglasio na društvenim mrežama nakon akcije policije u Novom Sadu i potvrdio da su uhapšeni narko dileri deo "Studentske liste", a Kuburović je u studiju Kurir televizije stava da bi svaki narko diler trebalo da bude uhapšen.

- Miša Bačulov se potrudio da pročita govor, vidi se da je uvežbao. Ne mogu da shvatim da smo došli u situaciju da se pitamo da li narko dileri treba da budu uhapšeni. Imamo situaciju gde vidimo da je jedan nasilnik, dakle neko ko je prepoznatljiv u narodu kao osoba koja protekle dve godine krši zakon i unosi nemir u naše društvo. Izlagao je našu decu više puta opasnosti, a sada bi putem video snimka pozvao na poštovanje zakona i ustava time što se zalaže da država ne hapsi narko dilera. Za koju omladinu se onda bori, ovo je po meni neshvatljivo, sigurna sam da je zaslužio da bude procesuiran ili sankcionisan makar novčanom kaznom jer ono što radi jeste uznemiravanje javnosti - rekla je diplomirana pravnica Nina Kuburović, pa dodala:

02:41 Nina Kuburović o hapšenjima narko dilera i govoru Miše Bačulova: Izlagao je našu decu opasnostima više puta Izvor: Kurir televizija

- Čini mi se da je i u Zemunu bilo hapšenje, a sigurna sam da su građani Srbije to pozdravili jer su u pitanju narko dileri. Dakle, država vodi računa o našoj omladini. Ljudi koji stoje iza tih narko dilera su po meni mnogo opasniji i bitniji, a sigurna sam da će država ući i njima u trag. Ja smatram da iza toga stoje plenumi, te da je narko dileru dato kao zadatak da u nedelju sprovodi kršenje javnog reda i mira i da se pravi atmosfera opstrukcije izbora, da su unapred pokradeni, znači možemo da pretpostavimo ko bi imao takav cilj u društvu, a to su upravo ti plenumi.

Izbori

Izbore će pratiti i delegacija Evropskog parlamenta na čelu sa Andreasom Šiderom, pa je Jerković komentarisao koliko će opservacija sa Šiderom na čelu da bude objektivna.

Foto: Kurir Televizija

- Ako znaju da ćute kada OKO brani posmatračku misiju na Kosovu i Metohiji, onda bi trebalo da ćute i kada Srbija postavlja pitanja. Nama su sa obrazloženjem da je KiM razlog zbog čega nam zabranjuju posmatračku misiju, a kada je ta činjenica ostala bez reakcije ljudi koji danas pričaju o demokratiji, onda mislim da naša država ima makar toliko prava da postavlja pitanja. Jednostavno, nema nezavisnog posmatranja ukoliko ne važe ista pravila za sve. Mi u OKO-u podržavamo međunarodne posmatrače, ali moramo da budemo svesni da oni nisu nadsud ili nadtelo, oni imaju pravo i treba, isto kao CRTA, objavljuju svoje nalaze, to im niko ne brani, ali mi imamo prava da postavljamo pitanja u vezi njihove metode i nepristrasnosti. Mi smo podneli ODIR-u pitanje kako nisu primetili funkcionersku kampanju enormnih razmera, kako nisu primetili da se desetina miliona evra koristi kao funkcionerska kampanja jedne strane. Radi se o zgradi Fakulteta filozofije u Beogradu. Ako bilo ko sada ode u Knez Mihailovu, videće državnu zgradu koja je oblepljena političkim plakatima, dakle predstavlja politički bilbord. To je primer kako se državni resursi koriste neselektivno u funkciji jedne političke liste - govori Jerković.

Kosovo i Metohija

Kuburović je odgonetnula zašto je samo tzv. studentska lista mogla da pređe Merdare i bude na području Kosova i Metohije.

- Kao što je predsednik rekao, oni imaju podršku Kurtija, Rašića, ali i celog antisrpskog klana, a sa druge strane imaju podršku ustaškog klana. Videli ste, svako ko je prekršio zakon sa njihove strane, pobegao je upravo u Hrvatsku, i tamo dobio potrebnu logistiku da normalno živi i funkcioniše. Ponašaju se kao da im je Hrvatska prva kuća, da izveštavaju za njih, a ne za Srbiju. Njima ne odgovara suverenitet naše zemlje, niti teritorije koje imamo, već bi da postave marionete poput Šoškića i Srdanovića, gde će se oni zalagati za zakone. Oni su nekoliko puta rekli da je po njima počinjen genocid u Srebrenici. Jako neprijatan trenutak za srpski identitet - rekla je Kuburović.

Jerković se osvrnuo na to što tzv. studentska lista do sada nije iznela niti jedno konkretno rešenje za obećanja koja promovišu.

- Samo slušamo da imaju rešenje, da je bitno samo Vučić da ode, ali niko da vam kaže šta je rešenje ili ko su ljudi koji će doneti promene. Građani imaju pravo da znaju kako će neko da upravlja Srbijom ili njihovom sudbinom, sa kakvim iskustvom, programom i ljudima. Imaju narativ koji na trenutak treba da skrene pažnju, ali čim malo zagrebete, postavite pitanje, onda ne dobijete odgovor. Samo govore da imaju ljude i rešenje, ali ne čujemo imena - rekao je Jerković.

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama Mondo INC uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs

Bonus video: