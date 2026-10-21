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Danas se u Nišu, na Trgu kralja Milana održava predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".

Kako Kurir piše, muzički program je uveliko počeo, a atmosferu će zagrejati poznata imena narodne muzike: Nedeljko Bilkić, Čeda Marković, Saša Matić i sestre Gobović. Poseban pečat događaju daće trubači, a okupljeni građani pokazuju podršku listi na svakom koraku.

- Došli smo da damo ogromnu podršku budućem premijeru Aleksandru Vučiću. Da podržimo "Ujedinjenu Srbiju" i da svi zajedno dođemo do pobede. Kec u Nišu kao kuća! Da živimo još bolje. Mi živimo ovde odlično. U Nišu se ne živi, ovde se uživa, ali uvek može bolje - rekla je meštanka.

Foto: printscreen Novosti

Poruka za mlade iz Niša

- Mir i sloga. Bez mira nema niša. Vi ste mladi. Vi treba da uživate - rekla je baka za Novosti.

Foto: printscreen Novosti

"Danas je finale svega!"

- Da priče ove nisu uzaludne. Danas je finale ovoga svega, ovog doživljaja ove lepote naše Srbije. Naš predsednik i danas ima čast da dođe u Niš, i da odavde krene jedan, sa zadovoljstvom, da ovaj naš narod nastavi sa ovim lepim životom. I naša omladina, i da nam bude još i bolje - rekao je meštanin i dodao:

Na pitanje šta očekuje posle 25. oktobra, rekao je da će biti ono što je obećano.



- Šta posle 25., mislim ono što je on obećao, da ostvari. Kad je ovolko izgradio, ne znam šta će da bude za još neko vreme 10-20 godina. Daj Bože da doživim, da dočekam, ko što sam video ove puteve, ove centre, bolnice, škole... ne znam šta nije urađeno što nije obećano. Do sada niko nije obećavao ništa — nisu ni uradili ništa. Ovo samo ćorav i glup može da ne vidi šta je uradio. Videli su, samo naš narod ide malo levo, malo desno.

Foto: printscreen Novosti

"Srbija posle 25. nastavlja istim putem"

Jedan Nišlija je izdvojio da od skupa danas očekuje dobro raspoloženje i optimizam, a da posle 25. oktobra Srbija nastavlja istim putem.

- Očekujem da će Srbija nastaviti istim putem, kao što je i do sada, uz i dalje progleme koje ćemo imati jer jedan dobar deo naših građana ostaće nezadovoljan neosvajanjem vlasti, a to se neće tako lako smiriti, nažalost - rekao je i dodao:

- Poručio bih onoš, što mislim da i većina građana i želi, da ostanemo dostojanstveni, mirni, da ko god da pobedi, da strana koja je izgubila to prihvati demokratski.

Foto: printscreen Novosti

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