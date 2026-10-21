"KEC U NIŠU KAO KUĆA!" Građani puni podrške uoči skupa "Ujedinjene Srbije", poručuju jedno: "Svi zajedno DO POBEDE" - ovu poruku mladi MORAJU ČUTI! (FOTO)
- U Nišu se na Trgu kralja Milana održava predizborni skup liste 'Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija', uz masovan dolazak građana i muzički program.
- Na skupu nastupaju Nedeljko Bilkić, Čeda Marković, Saša Matić i sestre Gobović, a atmosferu dodatno podižu trubači.
- Okupljeni poručuju podršku Vučiću i očekuju da Srbija posle izbora nastavi istim putem.
Danas se u Nišu, na Trgu kralja Milana održava predizborni skup liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija".
Kako Kurir piše, muzički program je uveliko počeo, a atmosferu će zagrejati poznata imena narodne muzike: Nedeljko Bilkić, Čeda Marković, Saša Matić i sestre Gobović. Poseban pečat događaju daće trubači, a okupljeni građani pokazuju podršku listi na svakom koraku.
- Došli smo da damo ogromnu podršku budućem premijeru Aleksandru Vučiću. Da podržimo "Ujedinjenu Srbiju" i da svi zajedno dođemo do pobede. Kec u Nišu kao kuća! Da živimo još bolje. Mi živimo ovde odlično. U Nišu se ne živi, ovde se uživa, ali uvek može bolje - rekla je meštanka.
Poruka za mlade iz Niša
- Mir i sloga. Bez mira nema niša. Vi ste mladi. Vi treba da uživate - rekla je baka za Novosti.
"Danas je finale svega!"
- Da priče ove nisu uzaludne. Danas je finale ovoga svega, ovog doživljaja ove lepote naše Srbije. Naš predsednik i danas ima čast da dođe u Niš, i da odavde krene jedan, sa zadovoljstvom, da ovaj naš narod nastavi sa ovim lepim životom. I naša omladina, i da nam bude još i bolje - rekao je meštanin i dodao:
Na pitanje šta očekuje posle 25. oktobra, rekao je da će biti ono što je obećano.
- Šta posle 25., mislim ono što je on obećao, da ostvari. Kad je ovolko izgradio, ne znam šta će da bude za još neko vreme 10-20 godina. Daj Bože da doživim, da dočekam, ko što sam video ove puteve, ove centre, bolnice, škole... ne znam šta nije urađeno što nije obećano. Do sada niko nije obećavao ništa — nisu ni uradili ništa. Ovo samo ćorav i glup može da ne vidi šta je uradio. Videli su, samo naš narod ide malo levo, malo desno.
"Srbija posle 25. nastavlja istim putem"
Jedan Nišlija je izdvojio da od skupa danas očekuje dobro raspoloženje i optimizam, a da posle 25. oktobra Srbija nastavlja istim putem.
- Očekujem da će Srbija nastaviti istim putem, kao što je i do sada, uz i dalje progleme koje ćemo imati jer jedan dobar deo naših građana ostaće nezadovoljan neosvajanjem vlasti, a to se neće tako lako smiriti, nažalost - rekao je i dodao:
- Poručio bih onoš, što mislim da i većina građana i želi, da ostanemo dostojanstveni, mirni, da ko god da pobedi, da strana koja je izgubila to prihvati demokratski.
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Kurir.rs/Novosti