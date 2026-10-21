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Aleksandar Vučić sreo se s Nedeljkom Bilkićem, slavnim pevačem, u Nišu uoči početka skupa liste "Ujedinjena Srbija".

Hvala velikom Nedeljku Bilkiću, legendi naše muzike, na divnim rečima i iskrenoj podršci! Podrška ljudi koji su svojim talentom, radom i pesmama ostavili neizbrisiv trag u srcima našeg naroda ima posebnu vrednost. Hvala na prijateljstvu, poštovanju i podršci", naveo je Vučić na Instagramu.

Pre nego što je Bilkić izašao na binu da zabavlja narod na Trgu kralja Milana, Vučić je o njemu rekao:

"Najveći, najbolji, najznačajniji za celu bivšu Jugoslaviju. Nedeljko je iz istog sela iz kog je moj otac, vazdušnom linijom 100 metara njegova kuća od naše kuće. Evo našla se dvojica Čipuljaka ovde u Nišu. Danas će prvi put biti s nama. Velika mi je čast. Hvala svima i 'kec u Nišu", rekao je Vučić.

Legendarni pevač s nadovezao:

"Meni je velika čast. Znam ga kao malo dete, znam ga sad kao lidera, ne samo srpskog, nego i svetskog".

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