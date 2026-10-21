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Sve više jača ciklon iznad centralnog Mediterana, uz centar iznad Đenovskog zaliva. U sklopu njega snažan oblačni sistem već je zahvatio oblast Jadrana i ovim predelima donosi obilnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a već pljušti širom Dalmacije, Hercegovine, Crne Gore i Slovenije.

U toku večeri ovaj sistem sa Jadrana proširiće se i na Srbiju.

Do kraja dana Srbiju očekuje jače naoblačenje, a tokom večeri kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Biće i dalje toplo, uz južna strujanja, a zbog čestica peska iz Sahare, kiša će biti prljava.

Trenutne temperature dostižu 24°C, a tokom večeri u većem delu Srbije biće oko 20 stepeni. Dakle, pred nama je relativno toplo veče.

U četvrtak ujutro u severozapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima očekuje se prodor hladnog fronta, uz skretanje jugoistočnog vetra na jak severozapadni. Očekuje se oblačno sa kišom i pljuskovima, na jugu i jugoistoku sa pljuskovima i grmljavinom.

Biće osetno svežije zbog prodora hladnije vazdušne mase sa severozapada i iz oblasti Alpa. Maksimalna temperatura biće od 14 na severozapadu do 22°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 17 stepeni.

U petak sunčano. Maksimalna temperatura biće od 15 do 19 stepeni.

Za vikend toplije, piše Telegraf.