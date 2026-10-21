STIŽE CIKLON SA ĐENOVSKOG ZALIVA, VEČERAS PADA I PRLJAVA KIŠA! Oblačni sistem sa Jadrana stiže u Srbiju: Osetan pad temperature i prodor hladnog fronta
- Ciklon iznad Đenovskog zaliva donosi večeras Srbiji jače naoblačenje, kišu i pljuskove sa grmljavinom, uz prljavu kišu zbog saharskog peska.
- U četvrtak stiže hladni front sa severozapada, vetar će okrenuti na jak severozapadni i temperatura će osetno pasti.
- Najviša temperatura biće od 14 do 22 stepena, u Beogradu do 17, a u petak se očekuje sunčano vreme.
Sve više jača ciklon iznad centralnog Mediterana, uz centar iznad Đenovskog zaliva. U sklopu njega snažan oblačni sistem već je zahvatio oblast Jadrana i ovim predelima donosi obilnu kišu i pljuskove sa grmljavinom, a već pljušti širom Dalmacije, Hercegovine, Crne Gore i Slovenije.
U toku večeri ovaj sistem sa Jadrana proširiće se i na Srbiju.
Do kraja dana Srbiju očekuje jače naoblačenje, a tokom večeri kiša i pljuskovi sa grmljavinom. Biće i dalje toplo, uz južna strujanja, a zbog čestica peska iz Sahare, kiša će biti prljava.
Trenutne temperature dostižu 24°C, a tokom večeri u većem delu Srbije biće oko 20 stepeni. Dakle, pred nama je relativno toplo veče.
U četvrtak ujutro u severozapadnim, a tokom dana i u ostalim predelima očekuje se prodor hladnog fronta, uz skretanje jugoistočnog vetra na jak severozapadni. Očekuje se oblačno sa kišom i pljuskovima, na jugu i jugoistoku sa pljuskovima i grmljavinom.
Biće osetno svežije zbog prodora hladnije vazdušne mase sa severozapada i iz oblasti Alpa. Maksimalna temperatura biće od 14 na severozapadu do 22°C na jugoistoku Srbije, u Beogradu do 17 stepeni.
U petak sunčano. Maksimalna temperatura biće od 15 do 19 stepeni.
Za vikend toplije, piše Telegraf.
Kurir.rs