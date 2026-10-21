Slušaj vest

Predsednik SNSD Milorad Dodik rekao je da se nedavno sastao sa Vladimirom Putinom, i da je lider Rusije tom prilikom pitao za Aleksandra Vučića.

- Bio sam nedavno na sastanku sa predsednikom Vladimirom Putinom. Pitao me za Aleksandra Vučića, pitao me za njegovo zdravlje, i ja sam rekao da smo zajedno na jednoj pobedničkoj turi. I ono što je poručio Srbima: dobro čujte šta je rekao Vladimir Putin, a to je da je njegova podrška Aleksandru Vučiću i njegovoj politici neupitna, i da Rusija zna da ceni politiku neuvođenja sankcija, zna da ceni ono što Aleksandar Vučić radi za svoj narod gde god se on nalazi - rekao je Dodik i nastavio:

- Aleksandar Vučić, zajedno sa svojim timom, a i nama iz Republike Srpske, otvorio je proces dijaloga sa najmoćnijom zemljom sveta, Sjedinjenim Američkim Državama. Neće valjda srpski narod biti onaj koji će propustiti još jednu istorijsku šansu, a to je da definiše strateške odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama kao što ima strateške odnose sa Rusijom, Kinom i drugim najvažnim zemljama.

Ne propustitePolitikaKAKO JE PUTIN DOČEKAO VUČIĆA U SVOJOJ KUĆI! Vučić u intervjuu za ruski kanal o ikoni koju je poklonio predsedniku Rusije: "Seo je za klavir..." (VIDEO)
Aleksandar Vučić
Politika"GLASATI ZA 'STUDENTSKU LISTU' ZNAČI IZDATI NACIONALNE INTERESE SRPSKE DRŽAVE" Ruski novinar: Stav Moskve jasno je formulisao Putin podrškom Aleksandru Vučiću
WhatsApp Image 2026-10-09 at 18.57.09 (2).jpeg
PolitikaKAKO JE BITI JEDINI POLITIČAR KOJI NIJE UVEO SANKCIJE RUSIJI? Aleksandar Vučić u razgovoru sa čuvenom ruskom novinarkom: O Trampu, Putinu, "srpskom Medvedevu"
Aleksandar Vučić
Politika"IZAŠAO SAM IZ PUTINOVE VILE I REKAO 'IMAĆEMO VELIKI RAT'" Vučić: Mislili su da sam "drama queen", a pogrešio sam datum za samo 6-7 dana
Aleksandar Vućić Ćirilica