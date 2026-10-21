- Bio sam nedavno na sastanku sa predsednikom Vladimirom Putinom. Pitao me za Aleksandra Vučića, pitao me za njegovo zdravlje, i ja sam rekao da smo zajedno na jednoj pobedničkoj turi. I ono što je poručio Srbima: dobro čujte šta je rekao Vladimir Putin, a to je da je njegova podrška Aleksandru Vučiću i njegovoj politici neupitna, i da Rusija zna da ceni politiku neuvođenja sankcija, zna da ceni ono što Aleksandar Vučić radi za svoj narod gde god se on nalazi - rekao je Dodik i nastavio: