"PUTIN ME JE PITAO ZA VUČIĆEVO ZDRAVLJE" Dodik o sastanku sa liderom Rusije: Njegova podrška Aleksandru Vučiću i njegovoj politici je neupitna
Predsednik SNSD Milorad Dodik rekao je da se nedavno sastao sa Vladimirom Putinom, i da je lider Rusije tom prilikom pitao za Aleksandra Vučića.
- Bio sam nedavno na sastanku sa predsednikom Vladimirom Putinom. Pitao me za Aleksandra Vučića, pitao me za njegovo zdravlje, i ja sam rekao da smo zajedno na jednoj pobedničkoj turi. I ono što je poručio Srbima: dobro čujte šta je rekao Vladimir Putin, a to je da je njegova podrška Aleksandru Vučiću i njegovoj politici neupitna, i da Rusija zna da ceni politiku neuvođenja sankcija, zna da ceni ono što Aleksandar Vučić radi za svoj narod gde god se on nalazi - rekao je Dodik i nastavio:
- Aleksandar Vučić, zajedno sa svojim timom, a i nama iz Republike Srpske, otvorio je proces dijaloga sa najmoćnijom zemljom sveta, Sjedinjenim Američkim Državama. Neće valjda srpski narod biti onaj koji će propustiti još jednu istorijsku šansu, a to je da definiše strateške odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama kao što ima strateške odnose sa Rusijom, Kinom i drugim najvažnim zemljama.