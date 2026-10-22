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Aleksandar Vučić, nosilac liste "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija", gostuje danas u emisiji jutjub kanala "Albatros News", gde će govoriti o izborima, medijima, Kosovu i Metohiji, odnosima sa Rusijom, SAD i Evropskom unijom, kao i mnogim drugim pitanjima.

Vučić je, govoreći o svom podkastu, rekao da je Dule Vujošević trebalo da gostuje kod njega.

- Duga je naša istorija, upoznao sam ga još davno. Bio je mlad kao košarkaški stručnjak, kada sam ja bio direktor "Pinkija". 2012. ili 2013. godine je izabrao pristup da mora država da bude kriva jer nikada ne bi izgubio utakmicu da nije Vučića i države. To je legitiman pristup, na tome je insistirao. Posle toga sam mu mnogo pomagao, što on nikada nije krio, što ni Predrag Danilović nije krio. Kada se razboleo posetio sam ga u bolnici. On se ubacio u politiku, razgovarali smo, ja sam znao i šta misli i govori. Ja sam uvek voleo košarku, i uvek sam maštao da budem trener. Pričali smo telefonom 20 dana pred njegovu smrt, i njegova supruga, koja je divna žena i ona to zna, on je rekao odmah da hoće. I nismo pričali o politici, ja sam ga pitao sve što sam uvek želeo da ga pitam, o košarci i svemu. I pozvao sam i Radeta Bogdanovića, i on je isto prihvatio - rekao je on.

Vučić ističe da je hteo da nauči nešto od njega, o košarkaškim akcijama, i posebno o načinu kako je motivisao igrače i kako ih je držao pod pritiskom.

- On je bio pod uticajem ovih iz Crne Gore, Koprivice, tog liberalnog, neću da kažem antisrpskog, ali tog krila - rekao je on.

Govoreći o privatizaciji klubova u Srbiji, kaže da ni danas nema snage za to.

- Ja i danas mislim da je privatizacija naših klubova spas. I onaj ko ih loše privatizuje, prodaće nekome ko će to bolje uraditi u budućnosti. Ali ne možete to da uradite zato što vam to neće dati ni navijači Zvezde, ni navijači Partizana. Pogledajte kod vas ovde, vi ćete nekada da služite političkim interesima onih kojima je država uvek kriva, i koji žele welfare state. A što se ovoga tiče, ja sam ponudio bio tamo 2014. godine, i govorio sam ljudima i u Zvezdi, i u Partizanu, da pokušamo da pronađemo i strane vlasnike. Oni misle da samo grb vredi, da ne ulazite u studije bilo kakve, pa da to mora da se plati 100 miliona. Svi su tobože uvek čuvali Zvezdu i Partizan, ali niko ih ustvari nije čuvao, zato što nisu ni hteli da se privatizuje - kazao je on.

Dodaje da su mnogi protiv Ostoje Mijailovića, ali da je on napravio sistem gde Partizan zaradi do 15 miliona godišnje.

Foto: Printscreen/Youtube/AlbatrosNews

- Zvezda nije u stanju. Tu govorim o košarkaškim klubovima, što se fudbala tiče, tu je Zvezda vasionu ispred. KK Partizan dobro posluje, nema teškoća ozbiljnijih. Onaj koji upravlja klubom njegov je posao da obezbedi novac i uslove, i on to radi. Što se tiče fudbalskih klubova, Partizan ima mnogo veću podršku nego Zvezda od države... - rekao je Vučić.

Kaže da niko nije bio srećan posle utakmice u Luganu, i da ga je sramota bilo da gleda početničke greške.

- A što se tiče skupština klubova, to su sve socijalističko samoupravno komunističke skupštine, i neće biti pravih dok se klubovi privatizuju. I da znate, nas dvojica smo zbog toga nezadovoljni, a većina navijača Partizana i Zvezde su zadovoljni. I još nešto, zbog čega sam ja nezadovoljan. Naši klubovi imaju male snove. Moji su snovi uvek veći. Meni je lako da opravdam, evo super, izgubio sam izbore, samo AI generisanih botovskih farmi ima na hiljade protiv mene na mrežama, pa to pravi sliku da se cela nacija udružila protiv mene. E to naše igrali smo jedni protiv drugih, pa nismo uspeli, uspećemo kasnije... - rekao je on.

Kaže da Barselona za Pantera plaća 50 odsto poreza, a da Zvezda i Partizan plaćaju državi 10 odsto.

Na pitanje da li njegova partija ili pristalice ima veze sa napadima botova na sajtove, Vučić je rekao: "Nemojte kad vas molim?".

- Što ne govori niko o napadima na sajtove i naloge Vukše Dragovića, sve živo su mu pogasili. Samo zato što im se ne sviđa istina - naglašava on.

Dodaje da mu "Vreme" ne znači baš ništa u životu, i da ne čita taj lik od kada ga je preuzeo Miroslav Mišković.

Rekao je da ne zna gde je Slaviša Kokeza, i da je čuo da je bio u BiH, kao i da je viđan u Sarajevu.

- Ja sam rekao da je za mene neshvatljivo da neko sa kim sam se družio, ne zaboravite to je čovek koji je jedini sa mnom ostao pred policijom kada su nam DOS-ovci, studenti, blokaderi, zovite ih kako hoćete, kada su nam zabranili da šetamo kroz današnju Svetogorsku ulicu. Mene je obgrlio, pokušao da me zaštiti. Tako da ja imam pozitivne emocije, i zato mi je teško što je odbio poligraf - rekao je Vučić.

Kaže da nije sve zaboravljeno i "puj-pike ne važi", i da zato Kokeza trenutno nije u Srbiji.