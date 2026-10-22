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Direktor policije general policije Dragan Vasiljević izjavio je da Direkcija policije Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srbije aktivno sprovodi mere iz svoje nadležnosti, kako bi ceo izborni proces zakazan za nedelju, 25. oktobar, protekao potpuno bezbedno.

- Direkcija policije MUP-a Srbije aktivno sprovodi mere iz svoje nadležnosti, a rukovodiocima svih organizacionih jedinica naloženo je dosledno poštovanje zakona i profesionalno postupanje. Cilj ovih aktivnosti je da ceo izborni proces - pre, tokom i nakon dana glasanja - protekne potpuno bezbedno - rekao je direktor policije.

Vasiljević je naglasio da su u sklopu ovih kontinuiranih aktivnosti i priprema policije, rukovodioci Ministarstva unutrašnjih poslova - Direkcije policije i Sekretarijata, održali i odvojene sastanke sa predstavnicima Posmatračke misije ODIHR-a, organizacije CRTA i Akademske zajednice Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu, sa ciljem da ih upoznaju sa svim merama koje se preduzimaju na terenu.

Foto: MUP RS

Tokom sastanka sa predstavnicima Misije ODIHR-a, predstavnici MUP-a naglasili su kontinuitet saradnje i otvorenost prema međunarodnim posmatračima, dodajući da je bezbednost izbornog procesa apsolutni prioritet za Ministarstvo unutrašnjih poslova.

U razgovoru sa predstavnicima domaće posmatračke misije CRTA, apostrofirana je spremnost za nastavak transparentne komunikacije kroz bržu razmenu informacija i efikasnu zaštitu svih učesnika izbornog procesa.

Foto: MUP RS

Na sastanku sa predstavnicima akademske zajednice Univerziteta u Beogradu i Novom Sadu naglašeno je da Ministarstvo obavlja svoje dužnosti u skladu sa ustavnim okvirom, uz ponovno potvrđivanje opredeljenosti za striktno poštovanje zakonskih ovlašćenja policijskih službenika u očuvanju javnog reda i mira tokom izbora, dok su predlozi koji se odnose na unapređenje razmena informacija i osiguravanja bezbednosti u zonama biračkih mesta deo kontinuirane aktivnosti policije.

- Tokom izbornog procesa, Ministarstvo unutrašnjih poslova će, u okviru svojih nadležnosti i u saradnji sa drugim nadležnim organima, profesionalno, zakonito i efikasno, preduzimati mere i radnje radi očuvanja stabilnog javnog reda i mira, bezbednosti građana i nesmetanog ostvarivanja Ustavom zagarantovanih prava - podvukao je general policije Vasiljević.