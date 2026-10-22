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Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja u tehničkom mandatu Milica Đurđević Stamenkovski kaže da je ministarstvo izdvojilo blizu 7,5 miliona dinara za kombi za Udruženje osoba sa invaliditetom "Lagator". Ključeve je uručila danas u Loznici.

"Blizu 7,5 miliona dinara izdvojili smo za nabavku pristupačnog kombi vozila za osobe sa invaliditetom u Loznici, u saradnji sa udruženjem 'Lagator'.

Ovo je prvo ovakvo vozilo ne samo za udruženje 'Lagator', već i za grad Loznicu. Njime pravimo važan korak ka Loznici bez barijera, u kojoj će osobama sa invaliditetom biti olakšan odlazak na terapije, zdravstvene preglede i svakodnevne aktivnosti.

Nastavljamo da ulažemo u konkretna rešenja koja unapređuju kvalitet života osoba sa invaliditetom i pružaju veću podršku njima i njihovim porodicama.

Srbija bez barijera nije samo naša vizija, već obaveza da svakom čoveku omogućimo dostojanstven i kvalitetniji život", navodi Đurđević Stamenkovski.

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