Do parlamentarnih izbora u Srbiji ostala su još tri dana. U nedelju, 25. oktobra, građani će odlučivati o tome ko će voditi zemlju i kojim će putem Srbija nastaviti.

Završnica kampanje donosi dva skupa u Beogradu, dok lje ista „Aleksandar Vučić Ujedinjena Srbija” okupila pristalice u Hali sportova „Ranko Žeravica” na Novom Beogradu, Studentska lista održala je završni predizborni skup na Slaviji.

U središtu kampanje nisu samo ekonomska pitanja i svakodnevni život, već i najvažnija državna i nacionalna pitanja: Kosovo i Metohija, odnosi sa Rusijom i Kinom, evropske integracije i budućnost srpske spoljne politike. U svetu velikih geopolitičkih previranja, pitanje je ko nudi jasnu strategiju, ko ima konkretan program i ko je spreman da preuzme odgovornost za odluke od kojih zavise državni interesi Srbije.

Kandidati liste Ujedinjena Srbija Aleksandar-Vučić tokom kampanje isticali su državnu stabilnost, ekonomski razvoj, samostalnost u odlučivanju i zaštitu nacionalnih interesa, sa jasnim brojkama, odlukama i projektima. Vučićeva politika zasniva se na nastojanju da Srbija sačuva svoju poziciju u međunarodnim odnosima, razvija saradnju sa različitim partnerima i istovremeno štiti svoje državne interese, vodeći stabilnu ekonomski politiku. Upravo zato, u završnici kampanje otvara se i pitanje kakvu alternativu nude politički protivnici i koliko su spremni da jasno odgovore na najvažnija pitanja za budućnost zemlje?

Ilija Srđanović, nosilac Studentske liste, uz imena poput Dejana Šoškića i Jova Bakića, predstavlja deo nejasne političke ponude koja traži poverenje građana. Ali šta građani konkretno mogu da očekuju od te liste kada je reč o Kosovu i Metohiji, odnosima sa Rusijom i Kinom i evropskim integracijama? Kakvu spoljnu i ekonomsku politiku zagovaraju, kakav je njihov plan za zaštitu nacionalnih interesa i gde prestaje kritika vlasti, a počinje jasno definisan program za vođenje države? Slična pitanja otvaraju se i kada je reč o javnim nastupima Dušana Nikezića i profesora Vladana Kuzmanovića.

Tri dana pred izbore, građani imaju pravo da znaju ne samo ko kritikuje vlast već i ko nudi rešenja, kakve bi posledice različiti politički pravci imali po zemlju i ko je spreman da preuzme odgovornost za njenu budućnost. O porukama završnih skupova, nacionalnim interesima, spoljnoj politici i političkim vizijama koje se danas nude Srbiji govorimo u “Usijanju”.

Gosti “Usijanja”:

Veroljub Arsić - Srpska napredna stranka

Vojislav Šešelj - predsednik Srpske radikalne stranke

Srđan Barac - pravnik i politički analitičar

Borko Kašanski njuz direktor Kurira



