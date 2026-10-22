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Aleksandar Vučić, nosilac i prvi na listi "Ujedinjena Srbija - Aleksandar Vučić" jedini se odazvao debati na Radiju Beograd.

Kakva su očekivanja od predstojećih izbora? Kakva je bila kampanja? Koji su najvažniji elementi programa koji su ponuđeni biračima? Ovo su pitanja za nosice lista "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija".

Kako je navedeno na početku, pozvan je i prvi na tzv. studentskoj listi Ilija Srdanović, ali se nije odazvao pozivu.

Vučić je u razgovoru za Radio Beograd rekao da bi sa Srdanovićem, da se pojavio, razgovarao o ozbiljnim temama. Istakao je da mu je žao što do razgovora nije došlo, kao i što mu nije omogućeno da gostuje u mediju u kojem su godinama iznošene neistine o njemu i njegovoj porodici.

- Ništa, valjda bismo razgovarali o nekim ozbiljnim temama. Žao mi je što nije prihvatio, žao mi je što nisu želeli, žao mi je što su mi zabranili da gostujem tamo gde su deset godina sipali neistine o meni i mojoj porodici. Dijalog je uvek lekovit i blagorodan i baš mi je žao. Ali dobro, biće prilike u budućnosti - rekao je Vučić.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Vučić gost Radija Beograd Foto: Printksrin

O kampanji

Govoreći o završnici kampanje, Vučić je naveo da se ona završava tog dana i da počinje predizborna tišina, dok su izbori zakazani za tri dana. Na pitanje koliko je zadovoljan kampanjom, ocenio je da je ona bila veoma teška za njegovu stranu, jer je u Srbiju ušao ogroman novac sa ciljem rušenja države.

- Za nas je to veoma teška kampanja, imajući u vidu ogroman novac koji je ušao u našu zemlju za rušenje države. I da budem otvoren, srećan sam zbog hrabrosti, odlučnosti i energije koju su ljudi u Srbiji pokazali u pružanju otpora svemu tome i zahvalan sam im - izjavio je Vučić.

On je dodao da će izborni rezultat tek biti poznat i da očekuje neizvesnu borbu.

- Kakav će rezultat da bude, to ćemo da vidimo. U svakom slučaju, biće teška, neizvesna borba, ali, sa druge strane, ponosan sam na sve te ljude i zahvalan im na ljubavi i podršci. Srećan sam što smo vodili jednu čistu kampanju – rekao je Vučić.

Briga o ljudima i napredak Srbije

- To je uvek briga o ljudima, to je... ljudi nisu zadovoljni pažnjom koju im neko posvećuje, i neretko se to odnosi na lokalne funkcionere, na lokalne čelnike, ali naravno i na ljude iz ministarstava, državne uprave, javnih preduzeća, mnogih drugih. I to su stvari koje u budućnosti moramo da menjamo. Ponekad ljudi više vole da čuju lepu reč i da vide da im neko posveti malo pažnje, nego da im čak i reši problem. Ono što sam takođe video, to je da ćemo morati da radimo i da ubrzamo ovaj program na obnovi i rekonstrukciji bolnica, domova zdravlja širom Srbije. Mi smo radili velike objekte: Klinički centar Beograd, Kliničko-bolnički centar Niš, radili smo takođe i Klinički centar Vojvodine, Kreće Kragujevac, ali radili i Leskovac, i Vranje, i Loznicu, i mnoga druga mesta. Prokuplju, radili velelepnu bolnicu, ali moraćemo mnogo više po okružnim centrima i opštinskim centrima da to radimo - rekao je i dodao:

- Ne bismo li tu zdravstvenu, nego, zdravstvenu zaštitu doveli do svakog čoveka, ne bismo li pomogli u očuvanju zdravlja. A šta je tu problem, šta tu nedostaje, šta nam mnogo ulazi u oči, šta nam mnogo rešava? Ali 60, 70, 60, 70 godina, poštovana Ivana, niko nije menjao ništa. U vreme dosovske uprave, oni su linoleum u jednom liftu zamenili, bukvalno ništa. I kada dođete i vidite da 70 godina, to nije bilo 87, u stvari, da budem precizan, to je 40 godina, gotovo da ništa nije rađeno.

Kako je izdvojio, jedno od ključnih obećanja jeste ulaganje od milijardu i 300 miliona evra.

- Potrebno nam je bolja organizacija, potrebno nam je da imamo da bolje pokrivamo sela i zaseoke, potrebno nam je da imamo u manjim mestima lekare i ambulante, potrebno nam je da ta zaštita bude dostupnija svakom čoveku. I kada to govorim, to mislim i na običnu zdravstvenu zaštitu, ja ne znam kako se to zove, nisam stručan, nisam lekar, ali mislim i na stomatološku, mislim i na svaku drugu. Dakle, 2006. godine oni su ukinuli te zubarske usluge, stomatološke usluge, za i za decu i za odrasle, što se tiče popravljanja zuba, stavljanja lekova u zube, i sve drugo. Dakle, nego samo kad su hitne intervencije, onda možete da odete, negde. Ja mislim da je to strašno važno za zdravlje nacije i strašno važno, ako hoćete, na kraju krajeva, i za životni standard ljudi, da to obezbedimo, da to promenimo.

Foto: Printksrin

Ponovo je istakao važnost besplatnih stomatoloških usluga, pogotovo za najmlađe i starije građane Srbije.

- Da se vratite stomatologiji, da se vratite stomatologiji, stomatologiji u domove zdravlja, i da decu možete besplatno da šaljete, da deca koja nemaju bogate roditelje ne budu hendikepirana, i da su to stvari koje moramo da uradimo. To je jedna od stvari koju vidimo, to je vodosnabdevanje. Na taj problem sam naišao svuda, kao i na puteve. Puteve nismo izgradili nikada više u srpskoj istoriji, ali uvek vidite da u nekom selu nedostaje neki put, neka ulica, negde u gradu dugo nije to rekonstruisano. Milion stvari tu imate, i verujem da. .. verujem da ćemo za to imati snage i da ćemo to sve moći da napravimo - rekao je.

Očekujem veliku i tešku borbu, i očekujem našu pobedu.

- Očekujem neku stotinu hiljada glasova razlike za nas, ali svakako biće teška i neizvesna borba. Nikada nisu naučili da pruže ruku protivniku, nikada nisu naučili da poštuju one koji drugačije misle. I to je jedan od razloga zašto gospodina Srdanovića večeras nema. Ne to samo što se plaši istine da čuje u lice, već i mnogo više, jer ono što su oni sami rekli, i što je rekao i gospodin Kuzmanović, mi našem narodu nećemo da polažemo račune, i nećemo ništa ni da pitamo naš narod. To je sinoć rekao, ne pre 2 ili 3 meseca pa da neko nešto izvukao iz konteksta, to je sinoć rekao. Tako da su to stvari, ta doza bahatosti i arogancije koja kod njih postoji je nešto što će im se svakako u budućnosti obiti o glavu, kao što i mi moramo da platimo cenu za iza svakog lokalnog kabadahija i iza svakog drugog, bez obzira na to što smo zemlju kao feniks iz pepela podigli, podigli, izvukli iz krize.

Ne očekuje i ne podržava nasilje na ulicama nakon rezultata izbora u nedelju, 25. oktobra.

- Prebrojaćemo glasove, onaj ko pobedi, taj će da slavi. Onaj ko bude poražen, mi ako budemo poraženi, niti ćemo da kukamo, niti da plačemo. Čestitaćemo protivniku i krenuti u novu borbu. A ako oni budu poraženi, šta god da rade, potpuno je svejedno. Najavio sam Vladu sa 12 ministara, biće efikasnija vlada. Verujem da ćemo uspeti da pokažemo i prikažemo mnogo više truda, mnogo više energije, mnogo više entuzijazma, da ljudi osećaju da svaki dan radimo za njih. Jer, znate, kad ste na mestu predsednika, onda imate mnogo međunarodnih obaveza, i onda potrudim se ja svaki put kad se vratim iz Moskve, kada se vratim iz Pariza, kada se vratim iz Pekinga, iz Vašingtona, Njujorka, bilo odakle, da uvek odem negde u narod. Ali nije dovoljno. Kada ste predsednik vlade, onda imate nešto malo manje međunarodnih obaveza, ali imate bezbroj obaveza ovde, na terenu, i morate mnogo više vremena da provodite sa ljudima. I ja se tome radujem. To je, to je nešto u čemu sam uvek uživao, mnogo toga naučio od ljudi, i mora da bude neuporedivo drugačije, jer je potpuno promenjen stil ponašanja ljudi iz vlasti - rekao je i dodao:

- Moraću da slušam sindikate, moraću da razgovaram sa onima koji svakoga dana se suočavaju sa bezbrojnim mukama, problemima, i to mi lomi posao. Koji nije lak, koji ne nosi slavu, koji ne nosi čari raskošnog svetla ili ne znam čega, ali nosi rezultate, nosi ono čime možete da budete ponosni, jer dovoljno mi je da jednom detetu pomognemo, da jednoj starici ili jednom starcu pomognemo, i bićemo neuporedivo srećniji. A ovako, iako radite važne stvari za zemlju, velike stvari za zemlju, to u tako direktnom rezultatu, tako neposrednom rezultatu, ne možete da vidite.

Foto: Printkskrin

O izborima

- I zato očekujem, i želim, i tražim od naroda, tražim od ljudi podršku za pobedu, za pobedu koja bi nam donela apsolutnu većinu, to znači 47, 48, 49, 50 odsto glasova, to je ono što nam garantuje apsolutnu većinu!

O 5 najvažnijih tačaka plana za napredak Srbije.

- Dakle, pre svega, tačka 1: poboljšanje životnog standarda. Šta to znači? Dalje, povećanje plata i penzija, ali za to nam je potreban visok i snažan ekonomski rast. I kada to kažem, to znači da stopa od 42, 43, 45 odsto sledeće godine će nam garantovati značajno povećanje plata i penzija. I ja verujem da u naredne 4 godine možemo doći do prosečne plate u Srbiji od 1.500 evra, i da to možemo da uspemo, da to možemo da uradimo. To bi bilo, zamislite, danas vam je, recimo, 1.007 evra prosečna plata u Nišu, prosečna plata u Srbiji je 1.042 evra, i ako bismo to uspeli, onda bi to bili istorijski rezultati. Onda bi to izgledalo neverovatno da za samo 15 godina, tamo negde od 2016. godine pa do 2030, ili 2031, uspete da podignete - naveo je i dodao:

- Da se prosječna plata od 300 ne 30 evra podigne na 1.500 evra, onda je to zaista istorijski rezultat. Dakle, ako smo ove godine povećavali za 8, a nekima i 12 odsto, dakle prosečno nekih 8,4 odsto, dakle ako je to bilo tako na stopu rasta od 2,8 ili 3 ili 3,2, potpuno svejedno, onda izračunajte procentualno koliko na višu stopu rasta dolazi veća plata i veća primanja, i verujem da će to tako i biti. Isto važi i za penzije: verujem da penzije možemo između 750 i 800 evra da doguramo u narednom mandatu, prosečnu penziju, ali moramo nešto da uradimo i sa onim minimalnim penzijama.

O evropskom putu

- Nastavićemo evropski put. Da li ćemo otvarati klastere ili ne, to je druga stvar, ali ćemo imati dobru saradnju sa Briselom, a istovremeno ćemo čuvati naše tradicionalno prijateljstvo i sa Pekingom i sa Moskvom, što znači: nećemo uvoditi sankcije. Izdržali smo 4 i po godine, bilo bi glupo da to posle 4 i po godine torture, muka, bezbroj problema, danas uradimo. I verujem da građani Srbije te razloge itekako dobro razumeju. Štitićemo našu zemlju, razvijati dobre odnose i sa onima koji ranije nisu bili najveći investitori, jer ja verujem da otvorimo i neka nova tržišta, ali i neke nove investitore, od Vijetnama, Indonezije, i latinoameričkih zemalja. Mislim da imamo ogroman neotvoren prostor, dakle za sada, i siguran sam da ćemo to moći da uradimo u budućnosti. Šta ćemo u novim geopolitičkim okolnostima? Očigledno je da se Rusi i Amerikanci bolje razumeju. Očigledno je da se Evropljani i Rusi ne razumeju tako dobro. Mi smo mala zemlja, i šta mi ćemo dalje da radimo? Da čuvamo sebe. Da ne učestvujemo u njihovim razmiricama. Evropa se naoružava, naoružava se veoma ozbiljno. Nadam se da neće doći do velikog sukoba, ali kako bi Čehov rekao, kad u prvom činu imate pušku okačenu o klin, ona opali uvek u trećem činu. Ja se nadam da se to neće dogoditi, ali nama ostaje da sebe čuvamo, da čuvamo mir i stabilnost. To je od najvećeg značaja za sve naše građane, za celu našu zemlju, i kada sačuvamo mir i stabilnost, onda sam uveren da ćemo umeti i uspeti da uradimo sve ono što smo pričali, sve ono što smo radili u ekonomiji, i da nastavimo sa još većim uspesima.

Foto: Printksrin

O Kosovu i Metohiji

- To je za mene od ogromnog značaja, od ključnog značaja. A sad da li će to biti lako? Pa, neće svakako. Bićemo pod ogromnim pritiscima da se svrstamo na jednu ili na drugu stranu, zato je potrebno da imamo iskustvo. Pa što njihovi odnosi budu lošiji, što kriza bude veća, utoliko će ti zahtevi za pripajanjem, ili prisajedinjenjem, ili usaglašavanjem sa jednom stranom biti neuporedivo snažniji. Za nas je Kosovo i Metohija deo Srbije, u skladu sa Ustavom Srbije, kao lexo territorium, kao najvišim pravnim aktom naše zemlje. Ali istovremeno, i Kosovo i Metohija je i u skladu sa Poveljom Ujedinjenih nacija i Rezolucijom 1244, deo naše teritorije. Bili smo, i bićemo, pod ogromnim pritiskom. Nastavićemo našu akciju daljeg otpriznavanja Kosova i Metohije, i na to imamo puno legitimno, i u skladu sa najvišim pravnim aktima međunarodno javnopravnim dokumentima, pravo da to radimo. I to ćemo nastaviti: pomagaćemo našem narodu, dalje činiti sve što možemo da oni ekonomski i socijalno mogu da opstanu na Kosovu i Metohiji, jer je jasno da Aljbin Kurti, koji podržava naše protivnike, zajedno sa Nenadom Rašićem, će učiniti sve da Srbe proteruje dalje sa Kosova i Metohije, da nastavi to proterivanje - rekao je i dodao:

- Da, imam na umu i taj savez koji je stvoren, taj savez koji je stvoren, koji je napravljen direktno protiv interesa Srbije i koji je pretnja Srbiji. I kada god smo ih pitali, primetili ste, u Hrvatskoj su, hm, odgovarali kroz šale, pošalice, na sve moguće načine, samo nikada nisu rekli: "A šta je smisao tog saveza?" Dakle, to nije reč o vojno-tehničkoj saradnji, znaju oni koji se tim poslom bave na šta mislim i o čemu govorim. Ovde je reč o vojnom savezu. Zašto i čemu taj vojni savez? Nikada nam to nisu rekli. Kad god smo pitali i Prištinu, Tiranu, nikada nam nisu rekli čemu taj vojni savez.

- Naše da štrčimo, naše je da brže napredujemo, naše je da više radimo, naše je da ekonomski napredujemo, a oružje i oruđe nam služi samo kao odvraćajući faktor, da nikada nikome ne bi palo na pamet da napadne Srbiju — 28 zemalja. Pa tako je do sada otpriznalo. Koji je neki rezervoar još na koji možemo da računamo? Nije veliki, ali nije veliki. Nije veliki taj rezervoar, nije veliki taj rezervoar, posebno što i oni imaju još zemalja koje mogu da ih priznaju, pod pritiskom, i Turske i nekih drugih, dakle, zemalja. Uz njihovu podršku, je moguće da se to desi sa još jednom ili dve zemlje, ali mi imamo 3 ili 4 zemlje koje mogu da promene svoj stav, koje su priznale Kosovo, koje mogu da idu ka otpriznavanju. Tako da verujem da se taj broj, da se taj omer, da se ta razmera jednih i drugih, neće značajnije menjati u narednom periodu. U svakom slučaju, mi ćemo da se borimo; to nam je posao, to nam je život, to je naša zemlja, i za to ćemo da se borimo.

Izdvojio je na šta je ponosan tokom prethodnih 14 godina.

- A to je da u prethodnih 14 godina, poštovana Ivana, niste primetili nikada bilo kakav javni sukob, netrpeljivost ili nesuglasice između Beograda i Banjaluke. Čak i kada su one postojale, mi sa tim nismo izlazili u javnost. I tako se ponašaju i odgovorni ljudi i odgovorni državnici. Da vas podsetim, nekada smo mi imali sankcije jednih prema drugima, blokade na Drini, razna čuda. Mi danas gajimo kulturu sećanja zajedno, obeležavamo i NATO agresiju, obeležavamo i Oluju, obeležavamo i dan nacionalne zastave srpskog jedinstva. I ekonomski pomažemo: u svakoj opštini u Republici Srpskoj smo imali neki od projekata, negde škola, negde vrtić, negde dom zdravlja, negde bolnica, negde nešto drugo. I svuda smo pomagali, i nastavićemo to da radimo. I naš narod, čini mi se, da nikada više, nikada snažnije, nije osećao podršku svoje Srbije, svoje matice - rekao je i dodao:

- Prvo, to je važno jer narod koji nema prošlost i koji ne razume šta je bilo u prošlosti, neće razumeti ni ono što mu se događa u budućnosti. Dešavaće mu se jednako strašne stvari kao u prošlosti, a iz toga neće umeti da izvuče pouke. I sa druge strane, mi time pokazujemo poštovanje prema našim stradalim ljudima. Ako ne pokažete ni to poštovanje, ko će pokazati poštovanje prema nama? I prema ovoj generaciji, koja će u budućnosti pokazati poštovanje? I to su važne stvari. I tu ne smemo da dopustimo reviziju istorije. Kao što vidite, neki bi nas naučili da smo mi agresori, da smo mi ubice, da su oni svi mnogo fini, i još malo pa neće da nas uče Tompsonove pesme.

O Srebrenici

- Ja, ja uvek pokazujem pijetet prema bošnjačkim žrtvama, prema svim žrtvama. Otišao sam tamo da položim cvet, da pognem glavu. Oni su me gotovo linčovali, samo zato što nisam hteo da upotrebim pravno-politički termin koji su oni koristili. A to je genocid. I samo zato sam to doživeo, jedva preživeo, ali sam uspeo da odbranim Srbiju i u Ujedinjenim nacijama, uz ogroman trud i mnogih kolega, i uz podršku, rekao bih, cele nacije. Uspeli smo da to napravimo. I verujem, i apsolutno sam siguran, da je to jedan od razloga zašto su pokrenuli obojenu revoluciju ovde, i kao i navođenje sankcija Ruske Federacije.

Na pitanje kako je došlo do podela u društvu, rekao je:

- Zato što je neko to organizovao spolja, plaćajući mnogo novca, i N1 i Nova S. Kako je došlo do toga da vi kažete: možete svi da dođete, samo jedan ne sme da dođe? Zamislite da vi iz Radio Beograda kažete: možete svi sa studentske liste da dođete, samo jedan ne sme. I taj jedan bude nosilac liste, i bude prvi na listi. Tako nešto se nije dogodilo 45 godina u našoj zemlji, još u vreme Milana Grola, kada su mu klasno osvešćeni radnici nisu hteli da štampaju časopis Demokratija. E, tako i danas: klasno osvešćeni radnici N1 neće da dozvole samo jednom čoveku da dođe negde da govori. I šta da radite? Tako to ide.

Foto: Radio Beograd

Kako je izdvojio, to se leči dijalogom.

- To se leči, to se leči dijalogom, to se leči pružanjem ruke, i kad pobedimo u nedelju, mi ćemo da pružimo ruku odmah, i da pokušamo da razgovaramo sa njima. Nema tu, nema tu, nema tu strategije. Nema tu strategije, sem izbornih rezultata. Izborni rezultati su najbolji lek za to, i ljudi tu pokažu šta je to što žele.

Na kraju se obratio građanima.

- Dakle, poštovani građani, hvala vam na tome što smo vodili jednu dobru, lepu, čistu i umivenu kampanju. I mogli ste to da vidite po našim spotovima. Mi smo govorili o tome šta smo uradili, kako vidimo budućnost Srbije. Pogledajte druge, videćete uglavnom mrak i mržnju. Sami donesite odluku. Donesite je po svojoj savesti. Vi donosite odluku i o miru i o stabilnosti, o izvesnosti ili neizvesnosti. Donosite odluku o budućnosti svojih roditelja, svoje dece, svojih unuka, supružnika, sestara i braće. Ako nam pružite svoje poverenje, radićemo marljivo, radićemo vredno, i Srbija će biti uspešna zemlja. Ako ne, mi ćemo pružiti ruku našim protivnicima i boriti se u opoziciji da ponovo steknemo i zadobijemo vaše poverenje. Nikada neću zaboraviti, i uvek ću biti beskrajno zahvalan za vašu ljubav, za vašu podršku, apsolutno uveren da smo napravili ogromne stvari i velike pomake za našu zemlju. I hvala vam na podršci, hvala na ljubavi, pozdrav za vas i vaše porodice, i do nedelje uveče, a tad stavi ruzmarin. Hvala najlepše.